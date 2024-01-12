又祭核威脅！俄鷹派前總統警告烏克蘭：勿襲擊我們的飛彈發射場
俄羅斯頻頻對烏克蘭展開大規模空襲，甚至傳出使用北韓提供的飛彈，烏克蘭儼然成為俄國幫北韓測試武器的「試驗場」，並引來聯合國多個成員國批評是公然違反安理會決議、濫用常任理事國否決權。面對指控，俄羅斯顯得不以為然，該國鷹派前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）11日又開嗆，若烏克蘭使用美國及其盟國提供的武器，對俄羅斯境內的飛彈發射場發動任何襲擊，都將使自身面臨莫斯科「核反應」的風險。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，俄羅斯前總統、現任俄羅斯安理會副主席的梅德韋傑夫聲稱，有些烏克蘭軍事指揮官，正在考慮用西方提供的遠程飛彈，襲擊俄羅斯境內的飛彈發射場，並在社群網站打下：「這意味什麼？這只意味一件事，他們有可能遭遇俄羅斯核威懾領域國家政策第19段所規定的行動。這點應該被記住。」
報導指出，梅德韋傑夫提到的規定，涉及俄羅斯總統考慮動用核武的條件，包含敵方對俄國使用核武及其他大規模殺傷性武器，或雖然使用的是常規武器、但導致俄國的存在本身受到威脅。
有外交專家認為，梅德韋傑夫的觀點充分展現了克里姆林宮高層的鷹派思維，畢竟克宮將這場戰爭，視為與西方的生存之戰。克里姆林宮的批評者則駁斥了梅德韋傑夫過去提出的核威脅，說這只是在試圖阻止西方繼續援助烏克蘭。
此外，針對美國試圖影響歐洲國家，沒收被凍結的俄羅斯資產，用於協助烏克蘭重建一事，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）11日則警告，如果美方這樣做，將破壞國際金融體系的權威性，而慫恿歐洲國家做出「非法」決定，也必將導致「嚴重後果」。