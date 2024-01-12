台灣2024大選將登場！半島電視台： Z世代選民渴望看到新事物

我是廣告 請繼續往下閱讀
如今，台灣的「Z世代」選民，即出生於1990年代末至2000年代初的年輕一代，正在成為一股政治力量，他們當中有些人認為，民進黨不是一個可以帶來變革的「局外人政黨」，而已經是民主國家建制內的一部分。
有受訪的年輕選民表示，經濟與住房是關鍵，這是民進黨過去8年遲遲未能解決的問題。也有人渴望一些不同於長期兩黨制度的東西，想要擺脫基於「藍綠」的傳統政治文化，而這也是有分析認為民眾黨的柯文哲具有部分優勢的原因。
不過，報導也提到，並不是所有年輕人都對這位前台北市長大表支持，1名26歲的陳姓選民認為，柯雖然知道如何與選民互動，但仍缺乏必要的領導經驗和資歷。另1位也是26歲的選民威爾森（Wilson）則告訴《半島電視台》，儘管柯在與自己同齡的年輕選民中相當受歡迎，但他仍然對其保有警惕；在他看來，64歲的柯文哲仍然屬於老一輩，與民進黨候選人賴清德、國民黨候選人侯友宜是同一時代的人，而去年藍白合的失敗，柯失去了一些選民的支持，也讓人們對他的談判技巧和政治頭腦產生質疑。
此外，儘管柯將自己定位為反傳統人士，但他的部分政策仍與其他政黨相去不遠，比如他在國民黨、民進黨的兩極化觀點之間，呼籲與中國接觸的「第三條道路」，但他對台灣保持現狀的主張則與其他2黨非常相似。一些分析家已經預測，無論誰當選總統，台灣對中國的政策，可能都不會有太大的改變。
更多「2024大選」相關新聞。