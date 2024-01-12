最強福袋不是7-11、全家！隱藏對手「買到就回本」　內行改瘋這間

投票日提神咖啡！7-11美式25元、拿鐵買2送2　全家拿鐵22杯688元

▲7-11投票日咖啡優惠開跑，門市消費不限金額，加購美式、厚乳拿鐵買2送2。（圖／7-11提供）
▲7-11投票日咖啡優惠開跑，門市消費不限金額，加購美式、厚乳拿鐵買2送2。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

投票日咖啡優惠今起開跑，7-11自1月12日至1月15日，門市消費不限金額，加購美式、厚乳拿鐵買2送2；全家即起至1月14日限定，有特濃美式、抹茶拿鐵第2杯10元，可手機寄杯慢慢喝，還有隨買跨店取688元組合，可選拿鐵22杯或美式26杯；萊爾富即起美式買20杯送20杯、拿鐵買20杯送15杯，平均美式一杯約23元，可以分批領取或分享給親友，返鄉投票來杯咖啡提提神！

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜1月10日至1月23日

◾中杯精品拿鐵／美式，免費升級大杯

📍門市｜1月12日至1月15日
❗門市消費不限金額，即可享以下加購優惠

◾大杯濃萃美式買2送2，冰熱任選，原價50元、特價25元

◾大杯厚乳拿鐵買2送2，冰熱任選，原價65元、特價33元

◾特大珍珠奶茶買2送2，冰熱任選，原價60元、特價30元

◾法國Mathez爆米花風味松露可可球買2送2，原價99元、特價50元

◾法國Mathez經典松露造型可可球買2送2，原價99元、特價50元

◾農心爽口海鮮烏龍麵買2送2，原價49元、特價25元

◾熱蠟筆小新焦糖／蜂蜜風味牛乳買2送2，原價35元、特價18元

◾韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水買2送2，原價35元、特價18元

◾韓國熊津玉米鬚茶買2送2，原價39元、特價20元

◾滋露奶油／草莓口味巧克力風味糖果買2送2，原價15元、特價8元

◾御料小館原味嫩雞塊買2送2，原價45元、特價23元

▲門市消費不限金額，加購美式、厚乳拿鐵買2送2
▲7-11投票日咖啡優惠開跑，門市消費不限金額，加購美式、厚乳拿鐵買2送2。（圖／7-11提供）

📍門市｜1月10日至1月15日

◾咖啡／飲料／啤酒／麵包／糖果／精補品／冰品／甜點／冷凍品／寵物食品任任2件79元、4件75折

◾持6大銀行信用卡(國泰/中信/台新/玉山/聯邦/富邦)、icash Pay、Pi拍錢包、橘子支付等指定支付工具結帳，全店全品類商品(不含香菸、受託代銷)單筆滿500元立折50元、滿1000折100元。

◾購買全品類商品（不含香菸、受託代銷）結帳金額滿1000元好禮4選1，包含五月花舒敏厚棒衛生紙1串、味味A排骨雞湯麵5入裝1包、OPEN! 100%再生材質環保購物袋1個、一匙靈抗菌EX植萃低敏洗衣精1瓶

▲7-11現煮飲品全系列任選2件79折、4件75折，包含熱門的拿鐵、美式、珍珠奶茶通通有。（圖／7-11提供）
▲7-11現煮飲品全系列任選2件79折、4件75折，包含熱門的拿鐵、美式、珍珠奶茶通通有。（圖／7-11提供）
📍APP｜即起至1月23日

◾特大杯美式56杯1688元，51折，原價60元、特價31元

◾特大杯拿鐵36杯1688元，66折，原價70元、特價46元

◾經典醇奶茶／純奶青任選60杯1688元，58折，原價50元、特價29元

◾中杯精品美式／精品拿鐵任選32杯1688元，59折，原價90元、特價53元

🟡全家便利商店

📍門市｜1月12日起至14日（可手機寄杯，同品項限10杯）

◾特濃美式第二杯10元，原價55元、特價33元

◾濃靜岡抹茶拿鐵第二杯10元，原價65元、特價38元

▲選舉日限3天，全家1月12日起至1月14日有特濃美式、抹茶拿鐵第2杯10元買1送1。（圖／全家提供）
▲選舉日限3天，全家1月12日起至1月14日有特濃美式、抹茶拿鐵第2杯10元買1送1。（圖／全家提供）


📍門市｜1月13日限定

◾霜淇淋買1送1，原價49元、特價25元（限全盈+PAY

📍APP｜即起至1月23日

◾大杯經典拿鐵22杯688元，原價55元、特價32元

◾大杯經典美式26杯688元，原價45元、特價27元

◾中杯單品拿鐵14杯688元，原價90元、特價50元

◾中杯單品美式16杯688元，原價80元、特價43元

◾私品茶65元系列20杯688元，原價65元、特價35元

🟡萊爾富

📍門市、APP｜即起至1月30日

◾大杯美式買20送20杯，原價45元、特價23元
◾大杯拿鐵買20送15杯，原價55元、特價32元

▲慶祝戴資穎摘金成功，萊爾富同步祭出指定咖啡限定快閃優惠與民同歡。（圖／業者提供）
▲選戰提神必備，萊爾富美式買20杯送20杯或大杯拿鐵買20杯送15杯。（圖／業者提供）

選舉日限3天！全家美式、拿鐵第2杯10元「可寄杯」　霜淇淋買1送1

今晚急凍10°C！7-11拿鐵、美式「免費升級大杯」　全家奶茶買1送1

今起喝到投票日！全家拿鐵買1送1「可寄杯」　7-11美式56杯1688元

選舉日超商優惠！全家美式19元、茶葉蛋8元　7-11厚乳拿鐵買2送2

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