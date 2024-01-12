MLB／李政厚赴美訓練大開眼界！看到陳偉殷每日練習「超級敬佩」
韓國職棒（KBO）強打者「風之孫」李政厚，在今年休賽季以6年1.13億美元（約新台幣35.3億）加盟舊金山巨人（MLB），近日李政厚也隨即赴美，並在經紀人Scott Boras的訓練中心持續練習，其中李政厚也在近日受韓媒《썸타임즈Ssumtimes》採訪時透露，「自己也在訓練中心看到前旅美強投陳偉殷，且十分敬佩他的訓練態度。」
記者張志宇/綜合報導
韓媒《썸타임즈Ssumtimes》先是問到在Boras運動訓練中心的心得與經驗，李政厚透露，「對於大聯盟的訓練確實大開眼界，自己也在訓練中心遇到許多大聯盟選手，如紅襪外野手Tyler O'Neill、日職西武獅平良海馬、多倫多藍鳥左投菊池雄星，前旅美左投陳偉殷。」
其中李政厚對陳偉殷的訓練印象深刻，並直言，「陳偉殷選手是真的很努力在訓練自己，他每天都會來到訓練中心報到，我知道他是比我年長很多的前輩，但我還是很佩服他，因為棒球選手生涯到那個年紀，幾乎都已經高掛球鞋，但他依舊很努力在訓練自己。」
現年已滿38歲的陳偉殷去年動刀左肩後，目前仍在復健中，但在去年12月31日發文透露復建進度表示，「目前進度符合預期，預計回到美國，繼續積極準備，期待重回球場！」
陳偉殷在大聯盟共效力8年，分別加盟巴爾的摩金鶯與邁阿密馬林魚，合計出賽219場（先發170場），繳出59勝、51敗、3中繼、846次三振、防禦率4.18的成績，曾在2014達到單季16勝（6敗），該季防禦率為3.54。
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