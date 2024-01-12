MLB／大谷翔平悄返日為愛犬領簽證！「Decoy」連國籍也是二刀流
大谷翔平在休賽期與洛杉磯道奇（MLB）簽下10年7億美元合約後，隨即展開訓練、復健，但在昨（11）日美國駐日大使Rahm Emanuel，在社群媒體X分享2張與大谷翔平的合照引發討論，因為此照攝於東京港區的美國大使館內，且據了解大谷翔平此次回日本，是為了幫愛犬「Decoy」處理簽證相關問題。
記者張志宇/綜合報導
美國駐日大使Rahm Emanuel在X分享2張與大谷翔平的合照，其中一張正是Rahm Emanuel頒發特大號的簽證給大谷翔平，從照片資訊可以了解，愛犬「Decoy」是位小男生，擁有日本與美國雙重國籍，簽證類別是犬，護照號碼為「000MVPUP000」，下方的識別條碼還藏有「HIGHFIVE」「SHO·TIME」「GOODBOY」等字詞十分可愛。
大谷翔平也在IG限時動態中，曬出愛犬「Decoy」的簽證照，根據專家透露，大谷翔平所養的愛犬品種為科克爾犬，是一種來自荷蘭的犬種，其中在日本去年新登記的犬種紀錄中，日本國內僅有155隻，屬於稀有犬種。
大谷翔平可說是為了愛犬，從訓練中抽空返日領取簽證，對於「Decoy」加入生活中，日前大谷翔平則透露，「自己在今年休賽季與往年不同，因為多了愛犬陪伴，今年並沒有感受到一個人生活的感覺，為生活上增添不少樂趣，『就像是一起起床、一起吃飯、睡覺這樣』。」
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