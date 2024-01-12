選前台股早盤開低走低跌逾70點 電力供應與軍工概念股卻好旺
美股昨（11）日重要指數漲多跌少，台北股市今（12）日開低走低，一度跌逾70點，下殺來到17469點。權值王台積電早盤跌5元，來到581元，跌幅0.6%左右，其他電子股也熄火，其中AI與NB概念股疲弱、綠油油。面板雙虎反彈表現亮眼，另外紅海緊張情勢持續升溫，貨櫃三雄長榮、陽明與萬海早盤漲2%左右。而政策概念股如電力供應與軍工股強勢走高，漲幅在2到3%之間。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數11日上漲15.29點，或0.04%，收37711.02點；那斯達克指數上漲0.54點，或0%，收14970.18點；標普500指數下跌3.21點，或0.07%，收4780.24點；費城半導體指數上漲19.0 點，或0.47%，收4067.89點。
雖然美股漲多跌少，但台股今日早盤開低走低，一度跌逾70點，下殺來到17469點。晶圓代工龍頭、權值王台積電領跌，早盤跌5元，來到581元，跌幅0.6%左右。世界先進跌逾1%、力積電卻漲1%以上。其他，重要電子股如聯發科、和碩、大立光、國巨、旺宏逆勢抗跌，早盤小漲。訊芯漲1%以上、巨有漲2%。
華碩與宏碁回測遇賣壓，分別跌1.7%與4%多，但群創與友達強勢漲1%上下。至於AI概念股也表現不佳，指標股技嘉跌1%以上，緯創、廣達跌0.4%、緯穎跌0.7%、英業達小漲。
紅海緊張情勢持續升溫，航運業者警告，各國貨櫃輪將持續避走紅海，跨太平洋費率可能漲至2022年初以來最高，而今日貨櫃三雄長榮、陽明與萬海漲多，漲幅在2%左右。
神盾家族要組AI聯盟，今日股價強勁，神盾漲5%、安格與芯鼎漲2到3%，迅杰也漲1%上下。另外，電力供應概念股表現亮眼，華城、亞力、中興電、森崴能源、士電漲1到2%。軍工概念股也不俗，寶一、JPP、晟田、事欣科、星通漲2到3%。