這原因美元彈升後拉回！台股選前再跌 新台幣早盤下探31.13元
美國公布最新數據高於市場預期，降低今（2024）年3月就降息的可性性，美元指數一度衝上102.76，之後拉回至102.3附近，亞洲主要貨幣兌美元偏弱，加上台股開低走低，新台幣兌美元今（12）日早盤也再貶，只是在總統大選前夕，市場觀望氣氛更濃，以31.13元、貶值2.7分開出後，目前在31.126元偏弱盤整。
記者顏真真／台北報導
美國勞工部公布，美國去年12月消費者物價指數（CPI）年增率3.4%，高於去年11月的3.1%及市場預期的3.2%。不過，去年12月核心CPI年增率從4%降至3.9%，雖高於市場預期的3.8%，卻是2021年5月以來首度跌破4%關卡，而核心CPI月增0.3%，漲幅與去年11月相同，符合市場預期。
也由於CPI高於市場預期，降低3月降息可能性，美元指數一度彈升至107.76，但隨後又拉回在102.3附近。至於亞洲主要貨幣兌美元今日早盤呈現盤整升貶互見，其中日圓兌美元從144.92拉回至145.4附近，離岸人民幣兌美元在7.166至7.175附近盤整，韓元則在1311.06拉回至1316.71兌1美元。
在台股走跌及亞幣盤整偏弱之下，新台幣兌美元今日早盤也續貶，以31.13元、貶值2.7分開出，但由於明日就是總統大選，市場趨向觀望，加上台股早盤走跌，新台幣兌美元目前在31.126元偏弱盤整。