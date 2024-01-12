于美人獲黃國昌表態力挺！「好友暖心送禮物」 選情再露曙光
參選台北市萬華中正區立委的知名主持人于美人，訴求突破藍綠，要走出自己的一條路，她昨（11）日深夜曬出寒冬裡的溫暖禮物，收到來自不同黨派的名人表態挺她的影片，包括民眾黨的黃國昌，和劉宥彤、王淺秋等媒體名人，都獻上無私的支持，讓她開心地說「好友送禮物來」，為自己增加底氣，選情再度露曙光！
記者江芷稜／綜合報導
儘管有高知名度，無黨無派、有情有義的于美人，要突破藍綠夾殺相當辛苦，所幸平日累積在政治圈、演藝圈的人脈，在選前最後一刻發揮助力，黃國昌在影片裡表達中正萬華區唯一支持于美人，好友許常德也幫她拍攝宣傳影片，眾人不分黨派齊心力挺，希望能送這位熱心助人的「俠女」進國會為民喉舌。
于美人感動表示，「剛才好友送禮來，讓鍾先生GG了，讓無黨無派的于美人又增加『只為人民權益把關、不為政黨利益護航』的底氣！這影片超猛！快分享！」網友讚嘆這些好友送來的支持，真的是美人姐收到最好的禮物，祝福她能高票當選，完成自己為人民服務的使命。
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