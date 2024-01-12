MLB／洋基9.6億續約Soto避免薪資仲裁！超越大谷翔平締新紀錄
紐約洋基（MLB）在休賽期與聖地牙哥教士進行7人大交易，換來「少年強打」Juan Soto。根據《ESPN》記者Jeff Passan指出，洋基今（12）日與Juan Soto簽下1年3100萬美元（約9.6億台幣）合約避免進行薪資仲裁，此份合約也讓Juan Soto締造薪資仲裁球員合約新紀錄，超越大谷翔平在去年所創下的3000萬美元。
記者張志宇/綜合報導
現年將滿25歲的Juan Soto，今年是符合薪資仲裁資格的最後一年，若洋基決定不在本季與Soto談延長續約，Soto將會在2024季後投入自由市場，洋基除了以1年3100萬美元簽下Soto避免薪資仲裁，其中分別還與Victor Gonzalez、Clay Holmes、Nestor Cortes、Trent Grisham達成續約避免薪資仲裁。
根據《MLB TRADE RUMORS》指出，Juan Soto在2024球季是生涯薪資仲裁的最後一年，明年洋基在季末或是季中談延長續約時，Soto陣營將會以至少年均薪3100萬美元談起，屆時將考驗洋基管理層的談判手腕。
Juan Soto可說是本季表現最好的外野手之一，打擊三圍為.275/.410/.519 (158 OPS+)，外帶35發全壘打、109分打點、12次盜壘成功，並且又再次霸榜被保送數，也是Soto生涯第三次被保送最多的單一球季，同時更是全勤出賽。
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