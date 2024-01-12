MLB／預測未來10年冠軍球隊！看好「新邪惡帝國」道奇2025年奪冠
隨著來到2024年，大聯盟新賽季將在3月展開，其中休賽期補進大谷翔平、山本由伸、Tyler Glasnow的洛杉磯道奇，為本季奪冠呼聲最高的球隊。近日大聯盟記者Will Leitch針對未來10年的世界大賽冠軍得主做出預測，看好道奇最快將在2025年奪冠。
記者張志宇/綜合報導
記者Will Leitch預測2024賽季世界大賽對戰組合及結果，亞特蘭大勇士將擊敗巴爾的摩金鶯奪冠，他表示：「勇士在2023年表現讓人敬佩，他們擁有歷史上最好的進攻與投手戰力，即便道奇休賽期補進大谷翔平、山本由伸、Tyler Glasnow與Teoscar Hernández，但勇士仍是今年賽季最強的球隊。」
記者Leitch看好道奇將在2025年擊敗多倫多藍鳥捧起冠軍，「道奇將在2025年迎來健康的大谷翔平，且打線中將擁有大谷翔平、Freddie Freeman、Mookie Betts、Will Smith等人，加上年輕選手Michael Busch、Andy Pages或Dalton Rushing逐漸成熟，甚至道奇還可能再出手補強，今年將產生不錯的化學反應，等著看他們在2025年的表現。」
至於2026年到2033年的世界大賽冠軍及結果，記者Will Leitch給出自己的預測，「2026年紐約大都會擊敗紐約洋基、2027年巴爾的摩金鶯擊敗洛杉磯道奇、2028年西雅圖水手擊敗亞利桑那響尾蛇、2029年匹茲堡海盜擊敗金鶯、2030年費城費城人擊敗底特律老虎、2031年芝加哥小熊擊敗紅波士頓襪、2032年洋基擊敗小熊，以及2033年科羅拉多洛磯擊敗洛杉磯天使。」
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