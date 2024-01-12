台灣大選倒數　CNN：選舉結果可能會改變世界！牽動美中關係變化

全球科企也關注台灣大選！外媒：關鍵晶片供應鏈與地緣風險平衡

▲有外媒指出，不只國際政壇，全球科技業、尤其是晶片業，也都將目光放在台灣2024年初的大選。（示意圖／取自Pixabay）
▲有外媒指出，不只國際政壇，全球科技業、尤其是晶片業，也都將目光放在台灣2024年初的大選。（示意圖／取自Pixabay）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

台灣將在明（13日）迎來2024總統及立法委員選舉，全球高度關注，有外媒報導指出，不只國際政壇，對於科技業，尤其是晶片業來說，幾乎所有人的目光也都集中在誰能勝出。 

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根據《政客》（POLITICO）報導，過去10年，台灣已成為全球晶片供應鏈中不可或缺的一部分，在最先進的晶片製造領域佔據主導地位，佔全球產能的90%以上。即使週六的選舉不太可能立即引發全球晶片供應的變化，但綠營的勝利，預計將加劇台灣週邊的緊張局勢；另一方面，若結果是對北京相對友好的政黨上台，也會影響美國限制中國獲得最先進晶片技術的努力。

對一些歐洲大型科技企業來說，這一切都在提醒，與台灣根深蒂固的相互依存和依賴，現在已經成為一種地緣政治風險。

報導指出，台積電是歐洲和台灣企業聯繫的核心，也是歐洲知名科技公司、荷蘭晶片大廠艾司摩爾（ASML）的重要客戶，如果中國針對台灣選舉結果而部署軍事力量，ASML也將面臨風險。ASML財務長達森（ Roger Dassen ）去年1月接受《政客》訪問時曾表示：「在台灣和韓國等存在緊張局勢的地區，我們都有應對地緣政治危機的腳本，這是合理的。」

報導聲稱，自2021年以來，歐盟一直想降低對台灣的晶片依賴，一方面是為了應對大流行時期的晶片短缺，另一方面是它認為過度依賴會帶來政治和貿易風險。然而，諷刺的是，就連歐盟將一些先進晶片生產遷回歐洲大陸的目標也取決於台積電，後者去年8月才宣布，計劃在德國德勒斯登設廠。 

報導最後提到，台積電長期以來一直被貼上「矽盾」的標籤，有助於阻止北京的侵略，因為中國也依賴台積電生產的先進產品，這不免讓一些政界人士擔心，台灣的安全是否完全取決於世界對其晶片的依賴。 1位不願透露姓名的台灣高級貿易官員便表示，台灣一直在努力尋求一種微妙的平衡，既加深西方與台灣企業的聯繫，又確保最先進的產品只能在台灣研發。

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