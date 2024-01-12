▲小孩感冒一直不好？小心可能是「不同病毒輪番上陣」 免疫負債惡性循環

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▲ 醫師透露近期兒科門診出現許多免疫負債的小病人（圖／台北醫院提供）
小兒感染科醫師楊子毅表示，這些「免疫負債」的病人對所有病毒都缺乏免疫力，容易受到疾病侵襲，例如：受到腸病毒攻擊，一週後身體才剛建立起腸病毒的免疫力，卻又受到輪狀病毒感染，或者是其他不同的病毒輪番感染，如流行性感冒、新冠突變株，以及近期一波的腺病毒、來勢洶洶的抗藥性黴漿菌…等，由於身體抵抗力低，當受到許多病毒輪番攻擊時，就可能出現「感冒好久怎麼還沒好」的狀態，而這不一定是原本的感冒病毒所造成的，所以如果家長發現孩子感冒很久無法痊癒，一定要盡快就醫檢查，由醫師進一步檢查。
楊子毅醫師指出，近期一名4歲男孩林小弟連續咳嗽一個月，原本家長也以為是一般感冒，結果帶到醫院檢查後，確定併發肺炎和急性鼻竇炎。林小弟有家族過敏史，感冒時有陸續服用診所開立的感冒藥及抗生素，但仍未好轉，之後發燒由媽媽帶至臺北醫院兒科，由楊子毅醫師檢查。楊子毅醫師表示，檢查時發現林小弟鼻塞鼻音嚴重、喉嚨有許多黃膿鼻涕倒流，精神活力不太好，透過聽診發現痰音很重，進一步進行身體檢查和照X光，確定是併發肺炎和急性鼻竇炎，且經過病毒檢查，林小弟鼻腔中感染的肺炎鏈球菌還具有抗藥性。所幸在安排林小弟住院之後，透過抗生素治療、搭配口服藥物與蒸氣輔助化痰及抽吸鼻涕等治療，在4天後即緩解所有症狀順利出院，返家後繼續服用短期抗生素，1周後回診檢查確定已完全痊癒。
楊子毅醫師說明，肺炎鏈球菌平時會帶原在健康人的鼻腔中，在感冒嚴重時細菌增長形成疾病，是經常造成5歲以下兒童感染肺炎、鼻竇炎及中耳炎等感冒併發症的細菌，也有一定的機率再造成侵襲性的血液和腦部感染，但近年常規疫苗施打之後，細菌帶原率及嚴重病例已減少許多，因此呼籲家長盡快帶孩子接種流感疫苗，提升免疫力，並要經常留意檢查孩子是否有呼吸道敏感，例如鼻過敏或氣喘，也要觀察孩子是否有呼吸喘或是精神胃口下降，透過多方位的控制及呼吸道保養、施打常規疫苗，留意孩子狀況，讓孩子能在症狀初期及早就醫，若有發燒症狀不能大意，盡快就醫，讓醫師能針對細菌感染選正確的抗生素和劑量以對症下藥有效治療，預防呼吸道感染並提高兒童免疫力，降低感染機會及減輕症狀。
▲ 醫師呼籲小孩不停感冒恐為不同病毒輪番上陣（圖／台北醫院提供）
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