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成大再奪冠！2024企業最愛大學排行出爐　這所私校連3年穩坐前10

▲「2024年企業最愛大學生調查」排行榜出爐，成大再度蟬聯第一。（圖／翻攝自成大臉書）
▲「2024年企業最愛大學生調查」排行榜出爐，成大再度蟬聯第一。（圖／翻攝自成大臉書）

記者李琦瑋／綜合報導

《Cheers》雜誌昨（11）日公布最新「2024年企業最愛大學生調查」排行榜，國立成功大學再次奪冠，蟬聯第一；該項調查的前10名已連續3年由相同成員入榜，只是排名略有變化，今年依序為成功大學、台灣大學、清華大學、政治大學、陽明交通大學、台灣科技大學、中山大學、中央大學、台北科技大學、淡江大學，值得注意的是淡江大學是唯一穩坐前10名的私立學校。

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該調查以歷年《天下雜誌》2000大企業人資主管為調查對象，調查期間自2023年11月6日起至2023年11月29日止，總計發出3008份邀請信件，回收914份有效問卷，回收率30.39%。
 
填卷者針對9項指標（專業知識與技術；具有國際觀與外語能力；學習意願強、可塑性高；抗壓性與穩定度高；具有創新能力；人際溝通與團隊合作；具有解決問題的應變能力；能跨領域並融會貫通；數位工具應用能力）依序選填前3名的大專院校，轉為標準化分數後加總各校總分。

▲2024年企業最愛大學生總排行。（圖／翻攝自《Cheers》雜誌）
▲2024年企業最愛大學生總排行。（圖／翻攝自《Cheers》雜誌）
綜觀前30名，技職體系學校有10間入榜，占榜單三分之一，更勝私立普大數量（8間），比例創下近3年新高，且排名普遍皆有提升。其中以明新科技大學、文藻外語大學為最大黑馬，分別進步20名與13名，此2所大學都是半導體產業鎖定的重點學校。

▲5大產業最愛大學生榜單。（圖／翻攝自《Cheers》雜誌）
▲5大產業最愛大學生榜單。（圖／翻攝自《Cheers》雜誌）
細看各大產業最愛前5名，成大在高科技製造業、傳統製造業、一般服務業都奪冠；高科技服務業成大則排名第2，僅次於台灣大學；金融業最愛前3名則依序為政治大學、台灣大學、成功大學。

特別的是，傳統以人文社科著稱的政治大學，躍上高科技服務業最愛第3名；東吳大學則躋身金融業最愛前5，是各大產業榜單中唯一的私立大學。

▲2024年企業最愛大學生調查，私立大學、技職體系榜單。（圖／翻攝自《Cheers》雜誌）
▲2024年企業最愛大學生調查，私立大學、技職體系榜單。（圖／翻攝自《Cheers》雜誌）
另外，企業最愛榜單，若單獨觀察私立大學，淡江大學連續3年穩坐龍頭，第2至5名依序為輔仁大學、中原大學、逢甲大學、東吳大學。

在技職體系方面，公立技職由台灣科技大學拿下冠軍，接續為台北科技大學、高雄科技大學、雲林科技大學、虎尾科技大學；私立技職則由龍華科技大學拔得頭籌，緊追在後者為文藻外語大學、明新科技大學、南台科技大學、朝陽科技大學。

調查中指出，雖然大學是形塑人才的關鍵場域，但若想單憑畢業證書保障前途，絕非上策。近半（48.4%）企業人資主管認同，在評估求職者時，工作4年內學歷即不再具「加分」作用，顯示學歷雖非無用，但有一定「保鮮期」，人格特質、學習潛力都是跑贏職涯馬拉松的關鍵。
 
調查進一步顯示，企業建議大學生培養的能力，以「解決問題」為首，而「溝通表達」、「團隊合作」的重要性也比去年再提升，「自我學習」也躍升前5。顯示在不確定性更高的商業環境之下，能與人協作、不斷精進自我的新鮮人，在企業也將有更多舞台。

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