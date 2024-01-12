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XBB疫苗有比BA.4／5次世代疫苗好嗎？　疫苗3大困惑專家來解答！

▲XBB疫苗有比BA.4／5次世代疫苗好嗎？　疫苗3大困惑專家來解答！
▲XBB疫苗有比BA.4／5次世代疫苗好嗎？　疫苗3大困惑專家來解答！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】除了台灣外，包含新加坡、馬來西亞、歐洲、美洲等地，各國新冠疫情都有上升的趨勢，由於呼吸道感染及新冠疫情持續升溫，美國紐約州、加州、伊利諾州和麻薩諸塞州等4州及西班牙部份地區還因此恢復醫療照護機構口罩令。

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現在疾管署不斷在呼籲民眾要接種XBB疫苗，但現在JN.1變異株逐漸崛起，預估將在春節前後成為國內主流病毒株，接種XBB疫苗有效嗎？感染過Omicron還有接種XBB疫苗的必要嗎？台大公衛學院教授陳秀熙率領團隊於《健康智慧生活圈》直播節目為民眾解答。

疫苗常見困惑一：　XBB疫苗對JN.1有效嗎？

美國加州最新研究指出，過去施打的COVID-19疫苗保護力幾乎都已歸零，需要接種新的疫苗增加防護力。不過，JN.1即將成為國內主流變異株，XBB疫苗仍然有效嗎？陳秀熙教授表示，XBB疫苗對於JN.1變異株仍然有效。

台大公衛林庭瑀博士進一步說明，研究顯示，曾接種過原始疫苗和BA.5雙價疫苗且尚未感染者，若施打XBB疫苗，對於 XBB.1.5、EG.5.1、HV.1病毒株的中和抗體濃度提升效果良好，可達到27倍，其中EG.5是目前台灣較為流行的，其保護效力也相當高。

至於JN.1變異株，林庭瑀博士表示，研究顯示XBB單價疫苗對抗JN.1的效果不及對 XBB.1.5和EG.5的效果那麼好，對於JN.1的中和抗體濃度相對較低，不過它仍然相當有效，可提升約13－14倍的抗體濃度。

疫苗常見困惑二：　XBB疫苗有比雙價次世代疫苗好嗎？

那XBB疫苗有比BA.4/5次世代疫苗好嗎？已經接種過BA.4/5次世代疫苗還有接種XBB疫苗的必要嗎？台北市聯合醫院仁愛院區主治醫師賴昭智表示，美國加州研究顯示，過去接種BA.4/5疫苗者其實保護力幾乎已經歸零，需考慮接種新型疫苗。

林庭瑀博士提到，有研究指出，過去接種原始疫苗和BA.5雙價疫苗者，若再施打BA.5雙價疫苗，中和抗體濃度並未顯著提升，然而，未感染者施打XBB單價疫苗，對於XBB.1.5的中和抗體可提升27倍，這也印證XBB.1.5單價疫苗確實優於BA.4/5次世代疫苗，尤其是面對不斷演變的新變種病毒。

陳秀熙教授表示，過去的施打BA.4/5的疫苗保護力已經失效，面對新的變異點，包括XBB、EG.5、JN.1，建議仍要施打新的疫苗，研究也證實，XBB.1.5單價疫苗對於對抗JN.1是有效的，而且對於年長者跟年輕族群在預防住院、重症都有良好的效益。

疫苗常見困惑三：　感染過Omicron還要再打疫苗嗎？

另外，不論是BA.5、EG.5、XBB.1.5等都屬於Omicron變異株，就有民眾好奇已經感染過Omicron了還需要接種疫苗嗎？陳秀熙教授建議「要打」，台北醫學大學嚴明芳教授也表示，XBB疫苗對感染者、未感染者均可提高免疫保護力，建議接種疫苗。

林庭瑀博士表示，若過去接種原始疫苗和BA.5雙價疫苗且曾感染Omicon者施打XBB疫苗，不論對XBB.1.5、EG.5.1或JN.1，抗體濃度都可提升約可10倍，雖然曾感染者可能仍保有因感染而獲得的抗體，因此抗體濃度提升相較於未感染者低，但XBB.1.5疫苗仍然相當有效，建議接種。

現在除了莫德納XBB疫苗外，也有Novavax的XBB疫苗可供民眾接種，接種院所資訊可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」（https://gov.tw/eU4）或至各縣市官網查詢。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60537

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