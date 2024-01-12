外交部轉致石川地震賑災款 片山和之：再次感受台灣人溫暖
日本石川縣能登半島地區1日發生芮氏規模7.6強震，造成人員傷亡及財產損失。外交部長吳釗燮於1月4日宣布我國政府捐贈6,000萬日圓賑災，並於11日指派臺灣日本關係協會秘書長范振國前往日本台灣交流協會台北事務所，將該筆款項轉致該所副代表岡島洋之，代表片山和之在場見證。片山和之表示，對台灣各方的支持衷心表達謝意，日本國民也再次深切地感受到了來自台灣的溫暖支持。
記者邱新博／台北報導
范振國對於能登半島地震造成重大災情向片山代表再度表達慰問之意，另說明我國衛生福利部於1月5日開設賑災專戶，截至10日止民眾自發性捐款總額已超過新台幣2億5千萬元。片山和之對於台灣總在日本需要幫忙時及時提供援助表示感謝，並再次強調台灣是日本真正的朋友。
范振國表示，每日看到此次地震相關新聞及受災地避難災民的影片都感到十分心痛，希望這筆錢或多或少都能夠幫助到受災地的災民們。
片山代表回應，地震發生後馬上就收到了許多來自台灣各界的關心訊息，對來自台灣民間總數龐大的賑災捐款以及台灣各方的支持也衷心表達謝意，日本國民也再次深切地感受到了來自台灣的溫暖支持。
外交部說明，日本能登半島震災發生至今已造成超過200人死亡、多棟房屋倒塌及道路基礎設施損毀等災情，國人屢次在他國發生自然災害時伸出援手展現人道關懷，讓台灣成為國際社會溫暖、良善的力量。此次我國政府與人民齊心協力援助日本賑災，衷心期盼受災民眾早日重建家園，恢復正常生活。