選舉投票日回溫好天氣！「3地區」零星飄雨要帶傘 春節天氣出爐
今（12）日白天冷氣團減弱，好天氣持續到下週一，明（13）日投票日僅宜花東山區要留意零星短暫雨，其他地區天氣穩定，白天回暖、早晚仍偏冷，下週一、二受新一波東北季風影響，桃園以北及宜花東轉有局部短暫雨，今年農曆春節期間全台略暖，桃園以北、宜蘭降雨機率偏高。
記者鍾怡婷/綜合報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，分析未來10天天氣重點以及農曆年間氣候趨勢。首先投票日（13日）午後宜花東山區零星短暫雨，週日各地天氣穩定晴朗。
下週一到週二受東北季風影響，15日下午起桃園以北及宜花東轉有局部短暫雨，東北角至宜花交界一帶有局部較大雨勢發生的機率。
賈新興提醒，下週三（17日）傍晚前宜花東仍有局部短暫雨，下週四（18日）天氣穩定，晚上起臺東及恆春半島轉有零星短暫雨，下週五（19日）花東有局部短暫雨。
下週六（20日）高屏及臺東有局部短暫雨，午後東北季風增強，桃園以北及宜蘭轉有局部短暫雨。 下週日（21日），桃園以北及宜花東仍有零星短暫雨。
短期氣候趨勢顯示，1月下旬後半轉乾冷，1月底至2月6日偏乾且略偏暖，農曆年期間全臺以略暖的機率較高，桃園以北及宜蘭降雨略偏多。不過後期預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。