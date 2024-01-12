過年添喜氣！元寶麵包炸雞麵包上市 網笑稱黑金元寶像「元寶香」
迎接即將到來的春節，烘焙業也推出具喜氣的商品。有法餐南霸天稱號，剛獲得米其林綠星的THOMAS CHIEN法式餐廳，其姐妹品牌LA ONE烘焙，推出金元寶麵包，紫金元寶麵包是芋泥紫薯口味，還有黑金元寶麵包，以高檔原料法國法芙娜66%黑巧克力製作，卻被網友笑稱外型太像元寶香。另外，獲世界麵包冠軍殊榮的王鵬傑旗下的莎士比亞烘焙坊，也推出炸雞麵包，模樣同樣相當逗趣。
記者葉盛耀/綜合報導
LA ONE烘焙的金元寶有兩款，紫金寶（120元）裡頭是芋泥紫薯口味，選用大甲檳榔心芋頭，加上臺灣紫地瓜餡；還有更有趣的黑金寶（168元），則是法芙娜巧克力口味，選用法國法芙娜 66% 黑巧克力加上 酒漬櫻桃，即日起接受預訂，1月19日開始取貨。
正式推出後，LA ONE烘焙也於臉書公告，網友紛紛留言「這好適合拿來拜財神爺。」、「黑金寶關燈找不到」，甚至有人笑稱外型像「元寶香」，網友說：「好像我爸媽店裡在點的元寶香」尤其像是點燃燒黑之後，加上麵包上面還有一抹金箔，看起來就如元寶香加上檀香粉，更加激似。
外型有趣的麵包還有莎士比亞烘焙坊推出的炸雞麵包，外型真的就如一隻炸雞腿，特製麵糰烤好後表皮酥脆很有炸雞皮仿真口感，裡頭包裹燻雞肉與乳酪絲，一口咬下，有層層堆疊的味覺感受。脆脆炸雞麵包每份220元，共有4支雞腿，冷凍出貨。覆熱方式為麵包放常溫後，微波加熱30秒，或是直接使用烤箱以160度烤5-6分鐘(不用噴水)，炸雞麵包加熱後待稍微冷卻，外皮就會是酥脆質地。
而烤雞造型麵包則是使用低卡低脂的鹹水麵包體，包覆特製去骨雞腿排，以烤箱加熱後，能感受到外層薄皮的酥脆，結合著柔軟的麵包體，還有雞腿的軟嫩與雞汁迸發，及起司香氣。但是烤雞麵包目前缺貨中，可預訂日期尚待公布。