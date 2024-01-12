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汶萊王室婚禮登場！新晉王妃美貌引關注　超狂家境被起底

▲新晉汶萊王妃阿妮莎除了漂亮，還擁有顯赫家境、才華和學歷，跟王子阿布杜馬丁相當登對。（圖／翻攝自Instagram）
▲新晉汶萊王妃阿妮莎除了漂亮，還擁有顯赫家境、才華和學歷，跟王子阿布杜馬丁相當登對。（圖／翻攝自Instagram）

國際中心賴正琳／綜合報導

汶萊王子阿布杜馬丁（Prince Abdul Mateen）與阿妮莎（Anisha）展開為期十天的婚禮，10日兩人舉行傳統結婚撲粉儀式（Berbedak Mandi），此典禮辦在汶萊蘇丹官邸努魯伊曼皇宮，王妃的美貌令人驚艷。

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綜合外國媒體報導，撲粉儀式（Berbedak Mandi）已在汶萊和馬來西亞流傳數百年，典禮上家人會在新人的手上塗上粉膏，有時塗在他們的全身上，以祝福即將成婚的夫婦，象徵順利生育和招來財富。

新娘阿妮莎在整個儀式上共穿了兩套不同的服裝，一套帶有精緻頭飾的紅色套裝，以及一件帶有長面紗的精緻長袖白色新娘禮服。撲粉儀式順利結束後，11日這對夫婦在清真寺交換誓言，正式成為夫妻。而14日則將召開盛大婚宴和王室婚禮遊行，來自世界各地的王室成員和上流社會賓客都會出席，英國威爾斯親王、王儲威廉和王妃凱特也將出席婚禮。

▲ 32歲的汶萊王子阿布杜馬丁將在本月和未婚妻結婚。（圖／翻攝自Instagram）
▲ 汶萊王子阿布杜馬丁與阿妮莎成婚。（圖／翻攝自Instagram）
32歲的汶萊王子阿布杜馬丁是汶萊蘇丹第十個孩子，但是最精英且受寵的王子。他經常穿著西裝陪同父親出席正式場合，18歲時他就進入英國桑德赫斯特皇家軍事學院就讀，接受嚴格的軍事訓練，並且獲得中尉頭銜，同校畢業生有邱吉爾、威廉和哈利王子。除了體能絕佳，他的腦袋也很聰明，陸續在倫敦國王學院、倫敦大學亞非學院分別獲得國際政治學士學位跟國際研究與外交文學碩士學位。

至於新晉王妃阿妮莎則畢業於英國名校巴斯大學，目前是一家化妝品公司和一家旅遊公司的執行長。她的祖父佩欣·拿督·伊薩（Pehin Dato Isa）出身於貴族家庭，是汶萊蘇丹的特別顧問，並在1920年代和1970年代在汶萊政府中擔任重要職務。另外，她的哥哥丹尼爾（Danial Deen Isa-Kalebic）是阿布杜馬丁王子的好友，她的嫂子珍提娜（Janetira Attaskulchai Deen）則是泰國富豪家族的千金。


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