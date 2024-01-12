汶萊王室婚禮登場！新晉王妃美貌引關注　超狂家境被起底

我是廣告 請繼續往下閱讀
新娘阿妮莎在整個儀式上共穿了兩套不同的服裝，一套帶有精緻頭飾的紅色套裝，以及一件帶有長面紗的精緻長袖白色新娘禮服。撲粉儀式順利結束後，11日這對夫婦在清真寺交換誓言，正式成為夫妻。而14日則將召開盛大婚宴和王室婚禮遊行，來自世界各地的王室成員和上流社會賓客都會出席，英國威爾斯親王、王儲威廉和王妃凱特也將出席婚禮。
32歲的汶萊王子阿布杜馬丁是汶萊蘇丹第十個孩子，但是最精英且受寵的王子。他經常穿著西裝陪同父親出席正式場合，18歲時他就進入英國桑德赫斯特皇家軍事學院就讀，接受嚴格的軍事訓練，並且獲得中尉頭銜，同校畢業生有邱吉爾、威廉和哈利王子。除了體能絕佳，他的腦袋也很聰明，陸續在倫敦國王學院、倫敦大學亞非學院分別獲得國際政治學士學位跟國際研究與外交文學碩士學位。
至於新晉王妃阿妮莎則畢業於英國名校巴斯大學，目前是一家化妝品公司和一家旅遊公司的執行長。她的祖父佩欣·拿督·伊薩（Pehin Dato Isa）出身於貴族家庭，是汶萊蘇丹的特別顧問，並在1920年代和1970年代在汶萊政府中擔任重要職務。另外，她的哥哥丹尼爾（Danial Deen Isa-Kalebic）是阿布杜馬丁王子的好友，她的嫂子珍提娜（Janetira Attaskulchai Deen）則是泰國富豪家族的千金。