五月天阿信單身多了「爸爸」身分！正妹女兒心疼 王冠下承受壓力
五月天日前在台中洲際棒球場開唱，演唱會最後一天把鼓手冠佑的女兒小玫瑰請上台，其實主唱阿信是小玫瑰的乾爸爸，身為「女兒」的小玫瑰在登台後，於社群媒體上發文，心疼表示：「阿信爸爸在這麽沉重的王冠下該承受多少壓力啊？」
記者吳雨婕／綜合報導
在日前五月天最後一場台中演唱會上，阿信牽著小玫瑰上台，兩人不僅坐在地上聊天，還合唱了歌曲〈笑忘歌〉，成為當天演唱會的高潮，小玫瑰近日在IG上發文，提到2024年的1月6日，做了一個好美的夢，「有一個好帥的王子牽著我的手，走上了一個迷人的殿堂，那雙手好暖好暖，回頭看，台下好多的人，滿滿的人，我想那是很多人夢寐以求的舞台吧，問我緊不緊張，說真的，那雙手有一種神奇力量，我沒有緊張，只有陶醉，陶醉到不想醒過來，我想這就是王子的魅力吧！」
小玫瑰感謝五月天，「謝謝大家給我這個機會，謝謝你們給我很多勇氣，還有好多值得我學習的事，媽媽曾說稻穗長得愈高腰就愈彎，是啊，在他們身上我深刻體會這句話，阿信爸爸在這麼沉重的王冠下該受多少壓力啊，手就那麽大，該擁抱多少人。」
小玫瑰也表示，下台之後看著手機，回憶沒有參與的那8年，沒有陌生，只有感動，「我會記得那個美好的夜晚，那個夜晚的感動，那個夜晚的掌聲，還有那晚的對話，那雙手的溫度依然存在，真的真的謝謝大家，我會繼續努力的。」
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