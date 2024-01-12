馬英九遭切割！未受邀出席侯友宜選前之夜 黃暐瀚：真心換絕情
前總統馬英九積極幫國民黨總統候選人侯友宜輔選，昨天還自掏腰包買了兩個半版廣告，呼籲選民集中選票投國民黨，但因他接受專訪談到「相信習近平」引發爭議，侯友宜今（12）晚選前之夜，馬英九並未受邀，馬英九今證實沒有收到邀請，但他還是會支持侯友宜。資深媒體人黃暐瀚歎，馬英九是真心換絕情。
記者何哲欣／台北報導
黃暐瀚說，馬英九人生第一次「掏腰包」刊登報紙廣告，就是幫國民黨的總統候選人催票。誰會想到，這樣「滿腔熱血」的同一天，居然被取消選前之夜，臨時被告知，造勢晚會，不用來了。大局為重，馬辦只能被動回應：「沒有受邀」。
黃暐瀚說，為了讓國民黨贏，馬英九主動刊報紙廣告；為了讓國民黨贏，馬英九被取消也默默吞下。但其實德國之聲的專訪內容，都是2015年馬習會的「基礎」，馬英九並沒有變，重點也不在「信任習近平」五個字上面，馬英九根本無意為侯友宜找麻煩。為了眼前的考量，臨時取消選前晚會的邀請。真正受傷的，會是誰？
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