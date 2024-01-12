年輕人不滿！新加坡人生活滿意度顯著下降 對前途感到悲觀
新加坡國立大學近期公佈一項數據，針對年滿21歲的新加坡公民進行調查，結果發現相較於2016年，新加坡人越來越不快樂、更不享受生活、成就感也下跌了。受訪者的快樂指數從2016年的53％，下跌到27.6％；成就感指數也從58％，下滑到29.6％。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據新加坡國立大學的調查，新加坡年輕人對生活的滿意度顯著下降。負責調查的商學院榮譽院士陳素娟認為，這可能是受到外在大環境的影響。「例如烏克蘭和俄羅斯的戰爭、天災人禍，還有通貨膨脹、疫情的發生，導致有些人對前途比較悲觀，在精神上或感受方面，以及實際上在經濟方面有受到很大的挑戰。」
儘管這項問券調查結果令人沮喪，因為滿意度大幅度下降，但也有略為上升的亮點，例如家庭關係。此外，調查也詢問受訪者對民主權利的滿意度，年輕人們對「投票權」的滿意度最高；最低的則是「批評政府」的權利。學者認為「可能新加坡沒有其他國家那麼亂，所以投票方面他們就覺得不是那麼重要。但是要是影響自己的自由或是發言的機會，他們就會比較在意。」
這項調查將收錄於名為《獅城幸福生活面面觀－經濟繁榮以外》的一書中。共同作者有新加坡國立大學商學院榮譽院士陳素娟、商學院副教授淡馬亞淑娟和商學院博士生袁煒倫。