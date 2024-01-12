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大立光毛利率重返5字頭！外資調高目標價　今股價強漲逾3%

▲大立光昨（11）日召開法說會，去（2023）年第四季繳交出亮眼成績單，揮別市場低迷陰霾，且毛利率重返5字頭，超越外界預期，連外資法人機構也按讚。圖為董事長林恩平（圖／NOWnews資料照片）
▲大立光昨（11）日召開法說會，去（2023）年第四季繳交出亮眼成績單，揮別市場低迷陰霾，且毛利率重返5字頭，超越外界預期，連外資法人機構也按讚。圖為董事長林恩平（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

大立光昨（11）日召開法說會，去（2023）年第四季繳交出亮眼成績單，揮別市場低迷陰霾，且毛利率重返5字頭，超越外界預期。其實，在此之前就有不少法人機構認為，高階潛望式鏡頭良率提升以及客戶青睞之下，蘋果及華為新一代手機將採用潛望式鏡頭，可望帶動營收與獲利表現。而大立光今（2024）日上午11點股價漲85元，來到2635元，漲幅3%以上，強勢表態！

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大立光昨日召開法說會，去（2023）年第4季稅後純益49.7億元，季減16.5%、年增23.5%。每股純益（EPS）37.25元，第4季毛利率更是一口氣季增逾10個百分點，重回5字頭，來到52.7%，為一年來高點，驚豔市場。累計去年全年稅後純益179.08億元，年減21%，每股純益134.18元，為近10年最低，全年毛利率則是48.7%，年減6個百分點。

針對營運展望，大立光董事長林恩平表示，目前進入傳統淡季，預估整體需求和往年同期差不多，今年上半年主要延續去年底機種。至於中高階手機鏡頭需求，有些客戶對高階信心變得比較好，但還是要看客戶怎麼拉貨、怎麼推。

林恩平指出，未來手機規格會呈現M型化的發展，高階潛望式鏡頭要實現近距離拍攝內對焦，因為要分群組裝，因此製程難度也會比較高，內對焦採用鏡片數由去年5P（五片塑膠鏡片），今年升級為6P。

其實在此之前，許多法人機構早預期高階潛望式鏡頭良率提升之下，可能蘋果新一代iPhone的Max與Pro機種，甚至華為新世代手機都可能導入潛望式鏡頭，如此一來可望帶動營收與獲利表現。

而大立光法說會後，已有法人機構看好大立光營運表現、上調目標價，像是有歐系外資評等由調高至「超越市場表現」，訂出目標價3000，另外也有日系外資券商調高到3200元及2910元。今日大立光股價開低走高，上午11點股價漲85元，來到2635元，漲幅3%以上。


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