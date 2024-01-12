中華職棒／冠軍「猿軍」出走！僅剩陳禹勳乏人問津　下一步去哪？

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樂天球團在2023年球季開始前，給予陳禹勳加薪10萬元的肯定，讓他月薪來到68萬元，但陳禹勳本季因傷所苦，僅出賽37場，繳出1勝3敗、9中繼、2救援成功、防禦率3.90的成績（防禦率為近3年新高），便在今年11月7日動刀清手肘骨刺，並在開刀後手肘狀況未有好轉，主動向教練團反映不要將他帶入台灣大賽。
傷勢纏身與將滿35歲的高齡恐是陳禹勳在自由市場乏人問津的主因，市場上對於陳禹勳的油箱裡是否還有油都持懷疑態度，坦若陳禹勳還想在市場上尋求生涯最後一份大約，本季以1年約回歸樂天恐是在好不過的選擇，能利用這年好好證明自己的傷勢並無大礙，且若是在35歲的年紀還能再創顛峰，明年再投入自由市場也不遲。
身為樂天牛棚大將的陳禹勳，曾在2014、2015幫助Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）完成二連霸，隨後在2017到2019年幫助球隊達成3連霸建立「Lamigo王朝」。
陳禹勳10年中職生涯皆是效力樂天桃猿，合計出賽528場，繳出30勝44敗、121救援成功、125次中繼成功、防禦率3.51的成績，生涯更是5度入選明星賽（分別為2014、2016、2017、2018與2019年），幫助球隊拿下5座冠軍，更是中華職棒首位「百中繼、百救援」的投手。