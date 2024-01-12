柯文哲選前國際記者會拋三國政處方籤　160家外媒報名參加

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柯文哲在致詞時表示，現階段台灣面對的各種挑戰，前所未見。台灣必須停止內耗，同心協力落實「國家治理」，並發揮我們海洋民族的包容力，平等對待國內所有的族群，打造一個「共融社會」。
柯文哲預估，下一屆的國會會是三黨不過半，台灣民眾黨將在國會扮演關鍵力量，發揮監督、制衡的功能，他更會以「聯合政府」的概念，用人唯才、不分黨派，「團結台灣」。
身為醫師，柯文哲也提出經濟、國防與兩岸關係三處方籤。政府必須解決產業的各項短缺問題，包括五缺：缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才，還有最迫切的能源議題。台灣必須穩定外資的信心、創造良好的投資環境並且積極申請加入CPTPP或RCEP這一種區域經濟組織。
柯文哲也提到，台灣不應當把和平寄託在對方的善意之上，所以必須台灣的國防實力提升，他會將國防預算從目前的GDP 2.5提高到3%，延續「國機國造」、「國艦國造」的政策，購買符合台灣戰略目標的國防武器，並投資國防工業，確保台灣國防自主。
柯文哲強調，他會依據《中華民國憲法》與兩岸人民關係條例，來處理兩岸問題，確保台灣人民繼續保有民主、自由的生活方式和政治制度，並以互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作、還有互相諒解的「五個互相」，來促進交流，增加善意，最起碼減少風險和擦槍走火。
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