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網銀正式提出損害賠償訴訟　向智冠求償1億1275萬元

▲網銀今（12）日也正式以網銀國際名義（含其他智冠公司股東委託），對智冠公司及相關等人，向商業法院提出損害賠償訴訟，初步求償1億1275萬元。（圖／網銀提供）
▲網銀今（12）日也正式以網銀國際名義（含其他智冠公司股東委託），對智冠公司及相關等人，向商業法院提出損害賠償訴訟，初步求償1億1275萬元。（圖／網銀提供）

記者許家禎／台北報導

智冠與榮剛股權交換案引發大股東網銀國際不滿，認為有損股東權益，雙方數度隔空交火。日前網銀指控該案換股價格與比例有問題，並翻開智冠公開說明書，認為將榮剛高估51%。網銀今（12）日也正式以網銀國際名義（含其他智冠公司股東委託），對智冠公司及相關等人，向商業法院提出損害賠償訴訟，初步求償1億1275萬元。

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智冠與榮剛於去（2023）年12月21日達成股權交換協議，1股智冠換發2.2股榮剛，預計交易完成後，智冠將持有榮剛10.44%股份，而榮剛將持有智冠18.32%股份，網銀國際認為以股價計算，這是場「新台幣53億元換32億元」的交易，認為此舉有損股東權益，喊話主管機關必須嚴查，智冠與網銀雙方數度隔空交火。

日前網銀指控該案換股價格與比例有問題，並翻開智冠公開說明書，認為將榮剛高估51%，並指智冠董事長讓有爭議的案件強行通過，並沒有善盡善良管理人職責。為此，智冠10日回應，反指控網銀斷章取義、曲解專業，且說詞聳動，易生誤解。

而網銀今日再度聲明公告，正式以網銀國際名義（含其他智冠公司股東委託），對智冠公司及相關等人，向商業法院提出損害賠償訴訟，初步求償1億1275萬元。以下為聲明全文：

智冠公司以及王俊博、張宏源、施明豪、徐守德、林軒竹、潘明燦等人，於2023年12月21日利用智冠公司董事會，以不法手段，意圖將智冠公司股東之股權稀釋進行股份交換，並以不合理價格圖利特定人，嚴重損害智冠公司之股東權益。

智冠公司並於說明書內載名「由於榮剛材料EV/Sales及P/B之價值乘數與盈餘相關價值乘數計算之結果差異較大，考量正常獲利企業之價值驅動因子為盈餘相關之價值乘數，因此本意見書排除採用EV/Sales及P/B所推算之股權理論價值」之理由，由原本四項平均估值41.37，故意避開V/Sales及P/B之後，將榮剛價值取巧高估了51%到62.48。

本公司正式以網銀國際名義（含其他智冠公司股東委託），對智冠公司以及王俊博、張宏源、施明豪、徐守德、林軒竹、潘明燦等人，向商業法院提出損害賠償訴訟，初步共求償新台幣112,750,600元。

對於此種假股份交換之名，行圖利特定人、罔顧股東權益的行逕，本公司與智冠股東將會堅定的採取各種法律途徑，捍衛權益。另對於智冠公司及管理人員不斷製造錯假訊息，以及其他違法行為，本公司將會持續慎重評估與應對，絕不寬貸。


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