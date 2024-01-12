侯友宜稱不會觸及統一　賴清德批：切割馬英九顯然為了選舉

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賴清德直言，侯友宜說接受九二共識，但九二共識已經經過中國國家主席習近平多次定調，就是一個中國原則，一國兩制的台灣方案，「侯友宜一方面接受九二共識，一方面今天卻推說他不會碰觸統一，其實他已經在進行了」。
賴清德說，相信國人應該會看得很清楚，三組候選人裡面，唯一堅定捍衛台灣主權、推動民主和平繁榮的候選人就是他跟蕭美琴，還有民進黨所提名的優質立委候選人，「敬請全國的父老鄉親今天晚上站出來，明天去投票，守護台灣，也讓台灣更繁榮、更發展」。
媒體詢問，未來若當選，如何促進與韓國合作？又有什麼具體的方法來解決、管理兩岸關係？賴清德提到，台灣跟韓國同樣享有民主自由人權的普世價值，台灣跟韓國也是印太地區的重要盟友，也都同時面對極權主義的威脅。
賴清德指出，在未來他當選之後，會加強跟韓國的關係，包括觀光交流、經貿合作、共同面對氣候變遷，在新的供應鏈上面，進行安全對話，也共同攜手維護印太的和平穩定。
賴清德說，台灣跟韓國是有機會對國際社會做出更進一步貢獻的，兩岸的議題不單純是台灣跟中國的問題，已經是全世界的問題，一如韓國總統尹錫悅所說的，北韓的問題不是單純的韓國的問題而已，是全世界的問題，韓國的總統尹錫悅也講到，中國的問題不單純是台灣的問題，也是全世界的問題，希望民主陣營共同來捍衛區域的和平穩定，台灣一定會善盡自身的責任，強化國防、強化經濟，也會強化跟民主陣營站在一起。
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