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梁詠琪專訪／攻蛋「解鎖人生目標」　不怕被檢視唱功：認真就好

▲梁詠琪出道29年，卻是首次在台北小巨蛋開唱，她笑說是解鎖人生目標。（圖／記者吳翊緁攝）
▲梁詠琪出道29年，卻是首次在台北小巨蛋開唱，她笑說是解鎖人生目標。（圖／記者吳翊緁攝）

記者吳雨婕／專訪

梁詠琪即將在今年4月13日首度站上台北小巨蛋舞台，舉行「時間遇上我們演唱會 台北站」演唱會，她接受《NOWnews今日新聞》專訪時談到開唱心情，開心直言：「有種解鎖人生目標的感覺。」至於近期開唱都會被放大檢視，梁詠琪認為，只要認真看待作品、認真準備，大家都看得出來，所以身為歌手不需要去擔心。

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出道29年首度攻蛋　解鎖人生目標

梁詠琪出道29年，剛出道時前後與劉德華、周星馳合作演出電影，嶄露頭角，《烈火戰車》、《百變金剛》兩部電影的高票房，讓她立刻走紅，為隔年推出專輯正式以歌手身分出道，奠定了基礎。不過歌唱事業已經營多年的她，卻是在今年才首次來到台北小巨蛋這個指標場館開唱，她笑說沒有緊張的感覺，因為她覺得隨時都可以上台，「我一直是一邊演出一邊排練，來到台灣站的時候，有種解鎖人生目標的感覺。」

演歌雙棲的梁詠琪，今年工作行程滿檔，除了正在進行中的演唱會，今年下半年還會投入電影的拍攝裡，她笑說：「我從來沒想過要停下來。」被問到會不會想放慢腳步，她故作驚訝開玩笑地反問：「疫情期間休息還不夠嗎？」梁詠琪表示，在疫情那段時期，她有「充足」的休息，也與家人多了相處時間，「現在覺得火力全開，又是一個新的生活體驗。」

▲梁詠琪專訪。（圖／記者吳翊緁攝）
▲梁詠琪工作行程滿檔。（圖／記者吳翊緁攝）
▲梁詠琪演歌雙棲。（圖／翻攝IMDb）
▲梁詠琪演歌雙棲，在演戲與歌唱上都有不錯的成績。（圖／翻攝IMDb）
不擔心唱功被檢視　認真看待作品就好

由於近期開唱，很容易被外界放大檢視唱功，又加上梁詠琪先前舉行演唱會時，遭知名電台DJ梁文禮，表面上稱讚唱的好，一轉身卻在私人社群媒體帳號狂批唱功差、舞台服裝難看等，梁詠琪淡定認為不用擔心，「就是好好的做好演唱會就好，只要你認真的去看待自己的作品，認真去準備大家還是看得出來，不用擔心什麼事情，跟觀眾一起享受，不是一件要擔心的事情。」

梁詠琪也坦言，只要藝人站在舞台、在鎂光燈下就是會被關注，也不限定在演唱會上，「不用因為最近發生什麼事，就影響對演唱會的感覺，沒有這個必要，專心做好演唱會就好。」

▲梁詠琪專訪。（圖／記者吳翊緁攝）
▲梁詠琪認為身為藝人都會被關注，只要專心做好事情就好。（圖／記者吳翊緁攝）



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