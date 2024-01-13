梁詠琪專訪／攻蛋「解鎖人生目標」　不怕被檢視唱功：認真就好

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梁詠琪出道29年，剛出道時前後與劉德華、周星馳合作演出電影，嶄露頭角，《烈火戰車》、《百變金剛》兩部電影的高票房，讓她立刻走紅，為隔年推出專輯正式以歌手身分出道，奠定了基礎。不過歌唱事業已經營多年的她，卻是在今年才首次來到台北小巨蛋這個指標場館開唱，她笑說沒有緊張的感覺，因為她覺得隨時都可以上台，「我一直是一邊演出一邊排練，來到台灣站的時候，有種解鎖人生目標的感覺。」
演歌雙棲的梁詠琪，今年工作行程滿檔，除了正在進行中的演唱會，今年下半年還會投入電影的拍攝裡，她笑說：「我從來沒想過要停下來。」被問到會不會想放慢腳步，她故作驚訝開玩笑地反問：「疫情期間休息還不夠嗎？」梁詠琪表示，在疫情那段時期，她有「充足」的休息，也與家人多了相處時間，「現在覺得火力全開，又是一個新的生活體驗。」
不擔心唱功被檢視 認真看待作品就好
由於近期開唱，很容易被外界放大檢視唱功，又加上梁詠琪先前舉行演唱會時，遭知名電台DJ梁文禮，表面上稱讚唱的好，一轉身卻在私人社群媒體帳號狂批唱功差、舞台服裝難看等，梁詠琪淡定認為不用擔心，「就是好好的做好演唱會就好，只要你認真的去看待自己的作品，認真去準備大家還是看得出來，不用擔心什麼事情，跟觀眾一起享受，不是一件要擔心的事情。」
梁詠琪也坦言，只要藝人站在舞台、在鎂光燈下就是會被關注，也不限定在演唱會上，「不用因為最近發生什麼事，就影響對演唱會的感覺，沒有這個必要，專心做好演唱會就好。」
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