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梁詠琪專訪／開唱前仍緊盯女兒功課　期許寶貝是「最快樂星二代」

▲梁詠琪在開唱前都不忘監督女兒做功課，她坦言不會希望女兒成為「最美星二代」，只求女兒快樂就好。（圖／記者吳翊緁攝）
▲梁詠琪在開唱前都不忘監督女兒做功課，她坦言不會希望女兒成為「最美星二代」，只求女兒快樂就好。（圖／記者吳翊緁攝）

記者吳雨婕／專訪

梁詠琪的「時間遇上我們演唱會 台北站」演唱會將於今年4月13日在台北小巨蛋登場，梁詠琪接受《NOWnews今日新聞》專訪時提到，梁詠琪不排斥女兒進軍演藝圈，也不求她是「最美星二代」，只希望女兒快樂就好。而梁詠琪對於女兒的功課親力親為，還會在開唱前監督女兒聽寫、默書。

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老公是最佳加油隊　開唱前仍盯著女兒功課

梁詠琪正如火如荼的準備演唱會，老公不僅是最佳加油隊員，還是最好的觀眾，「我有時候很專心在練唱，他不會打擾我，在家唱了2個小時後，他就會給我反應，他說『太好聽了』，好像他也經歷一場演唱會一樣。」

梁詠琪與西班牙籍老公Sergio在2011年結婚，婚後育有一女，梁詠琪工作行程忙碌，卻也同時身兼照顧小孩的重任，無論是女兒的功課還是行程，都會經過她的手，「我很享受，不覺得辛苦，這是我份內的事情。」甚至連開唱前，梁詠琪還會監督女兒功課，看女兒聽寫、默書，現在因為有了視訊，就算她不在女兒身邊，她也可以透過視訊方式盯女兒的功課。梁詠琪分享一次特別的經驗，「有一次我真的沒空，女兒第二天要考試，我只能請老公幫忙，我對他說，『爸爸你可以的！』」

▲梁詠琪專訪。（圖／記者吳翊緁攝）
▲梁詠琪就算在舉行演唱會，也都不忘要盯緊女兒的功課。（圖／記者吳翊緁攝）
不求女兒是「最美星二代」　只要她快樂就好

梁詠琪笑說自己不算虎媽，也不會太嚴厲管女兒功課，「每個小孩有他的步調，學習速度，不用跟人家比較，他比你好、比你差，都跟你無關，跟自己比較，會比較快樂。這種心態我想將來出去工作會很好，重點要觀察自己需要什麼。」

梁詠琪曾讓女兒現身演唱會，母女倆一起表演，如今「最美星二代」比比皆是，被問到會不會希望女兒未來走上演藝圈，她表示現在能看到的是女兒喜歡唱歌、跳舞，偶爾還能看到老公跟女兒聽著歌跳舞，「我只希望她是最快樂的星二代就好，各花入各眼，沒有什麼標準，至少快樂是自己的。」

▲梁詠琪與女兒感情非常好。（圖／翻攝梁詠琪IG）
▲梁詠琪（左）與女兒感情非常好。（圖／翻攝梁詠琪IG）
▲梁詠琪專訪。（圖／記者吳翊緁攝）
▲梁詠琪不排斥女兒進入演藝圈。（圖／記者吳翊緁攝）
女兒已經亭亭玉立，梁詠琪完全不擔心女兒被追求，「我很有信心，她現在都只跟女生玩，只有女生好友。」梁詠琪分享，女兒現在就讀男女合校，而身為女校出身的她，一直以來都不太了解男生是什麼生物，直到出社會才恍然大悟，「原來直男是這樣的啊！」也因此笑說，女兒提早與男生互動，就不會浪費時間。



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