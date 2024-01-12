趙少康要柯文哲別和綠組聯合政府　賴清德笑：我就說他非常支持我

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賴清德呼籲，懇請故鄉的父老鄉親能夠踴躍支持，讓他跟美琴高票當選，也能夠讓吳琪銘，還有新北市民進黨所推薦的候選人都能夠高票當選，「最後階段，除了我給予助選以外，各個候選人也一定要卯足全力，做最後的衝刺，贏得最後的勝利」。
至於藍白操作棄保，以爭取鴻海前董事長郭台銘支持，國民黨候選人侯友宜也呼籲民眾黨的支持者集中選票。賴清德回應，民主的選舉不在棄誰保誰，民主的重要意義是在於，不放棄自己手中神聖的一票，來保護前人辛苦所打拚的民主，同時也在保護個人信賴的理念跟價值。
針對美國參眾兩院發表挺台決議文，表示不論台灣大選結果如何都會維持夥伴關係。賴清德說，非常感謝美國政府以及參眾兩院不分黨派對台灣的支持，這也證明總統蔡英文領導之下，這7、8年來大家共同努力、走在對的路上，已經有展現成果，請台灣美德踴躍站出來，能夠讓美德贏台灣，「我們會在對的路上繼續走進世界，迎向未來，在民主的道路上壯大台灣」。
至於昨天在台北凱道催出20萬人到場相挺，賴清德直言，這場選舉到今天，過程當中充滿了許許多多感動的事情，特別是昨天晚上更是感動滿滿，他非常感動美德都勇敢的站出來，讓現場大爆滿，「給我們很大的信心跟力量，也很感動蔡英文總統牽起我的手，充分展現民主的精神，這跟極權主義是截然不同的」。
賴清德呼籲，希望全國父老鄉親、全國的美德，在今天也都能夠站出來，在台南造勢場上、在板橋的造勢場上，「我們大家一起見，今天站出來，明天去投票，讓美德贏台灣，讓台灣贏得美，同時也讓民進黨的國會能夠過半，讓台灣更有力量」。
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