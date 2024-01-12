1圖看懂！選舉投票日上班加班費這樣算　QA整理：老闆2行為違法

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A：如果勞工同意投票日出勤工作，老闆不可以妨礙勞工投票，應該要就勞工前往投開票所的路程遠近，給予勞工足夠的投票時間，並計給當日出勤工資。
📌Q：投票日上班，工資怎麼算？
A：以勞雇雙方約定當天出勤8小時，因投票外出3小時、返回工作5小時的月薪制勞工為例，投票日原屬工作日或休息日的薪資計算方式如下：
投票日在工作日：除應照給當日工資外，需再加給5小時工資。
投票日在休息日：除應照給當日工資外，需再加給5小時工資，並比照休息日出勤標準，依勞工實際工作時數計算加班費，第1至2小時1⅓倍，第3至8小時1⅔倍，第9至12小時2⅔倍。
📌Q：投票日上班有兩倍薪水嗎？
A：有投票權的勞工，在投票日當天有跨夜出勤等夜班情形，只要是在投票日範圍內的時數（也就是1月13日當天0點至23點59分止），薪資是有加倍計算的。例如：勞工於1月12日晚間9點至1月13日上午5點出勤8小時，雇主除了需要給付原本8小時的薪水外，由於自1月13日0點起工時有5小時，還要多給工作5小時的雙倍工資。
不過，投票日放假一天或出勤加給雙倍薪資的規定，只適用於《勞基法》範圍內的勞工，不適用的包括公務員、部分自營作業者、家事服務業、公立學校、公立醫療院所、公立社福機構等，即使跨夜加班也沒辦法領到雙倍工資。
📌Q：老闆可以要我自己請假去投票嗎？我該怎麼辦？
A：新北市勞工局指出，雇主若有「要求勞工自行請假投票」、「未依法給予休假或工資」2行為，經查核或勞工舉報，可處2萬至100萬元罰鍰，並公布事業單位及負責人。
因此，老闆不能要求員工請假投票，也不能不給投票日加班工資，若遇到相關爭議，勞工可以檢具事證至勞務提供所在地主管機關辦理進行通報，有任何疑問都可打「1955勞工諮詢申訴專線」免費諮詢。