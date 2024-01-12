選舉投票注意！1/13凌晨起 LINE傳「候選人貼圖」、發文拉票觸法
2024總統選舉和立委投票日將在明（13）日登場，投票日當天不能有任何助選行為。至於哪些行為可能涉及「競助選」，傳送候選人LINE貼圖、FB換頭像、IG發限動拉票都有可能違法！《NOWnews》去電中選會詢問，相關人員指出，1月13日00:01開始，民眾就應該要「避免傳送有候選人相關資訊的各種資料內容」，其中包含了LINE貼圖，違法一經檢舉，交由中選會裁定就有可能觸法。
記者周淑萍/綜合報導
LINE貼圖盛行，部分候選人也會製作LINE貼圖，透過貼圖曝光、滲透到民眾日常，但1月13日凌晨00:01開始，傳送候選人貼圖可能都是違法行為。中選會向《NOWnews》解釋，今（12）日晚間10時起就不能有任何助選活動，包含造勢、車掃、遊街等，到了1月13日投票日當天凌晨0時開始，民眾應該要「避免有候選人相關資訊的各種資料內容」，一旦遭到檢舉，會交由中選會認定是否需裁罰。
其中LINE貼圖最容易不慎誤傳，中選會表示，候選人的LINE貼圖即便沒有口號或是號碼等，但因為圖像很明確，的確有可能會被認為有競助選的意圖。建議民眾投票當天要小心使用貼圖。此外，FB換頭像或是IG限動的相關分享或是貼文，只要1月13日投票日當天被認為有「意圖」，民眾都可以檢舉。
中選會也表示，投票當日禁止競助選的行為已經宣導多年，無法具體一一點名所有競助選行為，但請民眾「避免發送有候選人相關資訊的各種資料內容」，一經檢舉就有可能會被裁罰，大家要自己評估是否欲承擔如此風險，而在1月13日之前的宣傳都不列入。同時也提醒，投票當天不要攜帶有任何競選物品，口罩、背心、衛生紙、袋子等等，也不要隨意比手勢，才不會被認為有競助選意圖。