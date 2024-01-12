特企／焦凡凡首任亮白系列代言人　2024必備美齒面膜寶雅首發上架

2024年寶雅將成為「Lab52齒妍堂」第一家進駐實體門市的藥妝店，「Lab52齒妍堂」表示，屆時人氣商品美白抗染雙效組合將以不到千元的限時獨家優惠於店內販售，喜愛網購的朋友也別錯過「寶雅線上買」，凡購買此美齒組合，再送價值599元限量牙齒亮白噴霧，隨時隨地讓牙齒保持完美狀態。
以創新為品牌精神的「Lab52齒妍堂」表示，選擇寶雅做為2024年第一家上架的藥妝店的主要原因為：寶雅已啟動全新店型計畫，除了寶雅複合店、也將拓展更多POYA Beauty店型，亦可增加消費者逛街邊店時的購買機會。以創新為理念＋從消費者痛點出發，研發超出消費者期待且「量齒訂製」的美齒面膜
作為知名MIT口腔照護品牌，「Lab52齒妍堂」表示，旗下專業的居家牙齒美白產品100%台灣製造，使用衛福部許可美白成分，讓消費者在家放鬆追劇的同時，也可安心享受美白。這款凡凡推薦的美白抗染雙效組合（美齒面膜）從消費者痛點出發，因應不同齒型，塑造個人專屬牙托，360度無死角美白！首創市場雙劑型牙齒美白，讓有美白需求的消費者在第1劑即感受深層美白效果，再使用第2劑持久抗染修護，減少深色食物再染色，同時降低美白後的刺激不適感。連續使用7天齒色最高可美白6.5色階（N=17），有別於市場上的美白方式，使用美齒面膜期間還可天天喝咖啡。
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