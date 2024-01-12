一早起床領00919配息好香 看這金額紅包入袋！嘴角失守了
今（12）日是00919群益台灣精選高息ETF第三次配息發放日，許多受益人一早醒來戶頭多了配息收入都笑開懷。據了解，00919以除息前受益人數與張數來計算，平均每位受益人可拿到5623元，等於每個月多了1874元息收。法人表示，00919前兩次配出0.54元高息，第三次配0.55元優於市場預期。若以每個月投資一張00919試算，一年12張，平均每月現金留有2200元，若持續投入到第4年，每月就可多1萬元的息收。
記者許家禎／台北報導
根據發行投信之官網上顯示，00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。
由於現階段處於升息循環的尾端，投資人要求的收益水準利率也跟著水漲船高，選股還要同時兼具營運成長以及股息收益。群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此殖利率是一個很重要的參考指標，無論是季配或月配，其平均年化殖利率越高，一整年領下來的股利也就越多。
謝明志指出，00919選股邏輯致力為投資人精選「真高息」，也就是說每年在企業宣告當年股利後，五月底即依宣告股利率選股，讓00919得以在除權息旺季時領到豐沛股利，未來配息政策將積極求「穩」，規劃將當年度入袋的股利，在後續四季平均分配高息給投資人。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。