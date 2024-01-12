明天就是總統大選！投票日可休假嗎、上班薪水怎算　7大QA一次看

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為保障具投票權的勞工得以行使參政權，勞動部已指定選舉投票日為《勞動基準法》所定放假日，因此，113年1月13日（星期六）中華民國第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉投票日當日，具有投票權且原屬工作日的勞工，雇主應依法讓勞工放假1日，工資照給，也就是給有薪假。
Q2：所有員工都要給假嗎？
具投票權的勞工都要給假，但若當天原屬勞工的休息日或例假者，因勞工本得於當天行使投票權，因此不另外給假。
Q3：選舉假可以調假嗎？
勞動部表示，放假「一日」指的是午前零時至午後12時連續24小時。由於投票權僅得於投票當天行使，性質與一般國定假日不同，因此，投票日不得再與其他工作日對調實施。
Q4：投票日可以要求上班嗎？
勞動部說，雇主如果徵得具投票權勞工同意於投票日出勤工作，應不妨礙其投票，就勞工回戶籍地投票路程遠近，給予合理時間使勞工往返投票，並依法給予加倍工資。
Q5：投票日上班如何給薪？
一、 原屬勞工的工作日：應加倍發給出勤時段的工資。舉例：勞雇雙方約定當天出勤8小時，勞工外出投票的2小時給予正常薪資，返回工作的6小時，應給2倍薪資。
二、 原屬勞工的休息日：依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給的規定計算，工作時間在2小時以內者，依平均每小時工資加給1又1/3倍，第3至8小時加給1又2/3倍，第9至12小時加給2又2/3倍。
三、若投票日當天原屬勞工的例假日，必須要有天災、事變或突發事件，雇主認為有繼續工作之必要時，才可以停止假期，並依《勞動基準法》第40條規定加倍發給當日工資及事後補假休息，再於24小時內通報主管機關核備。
Q6：可以選擇補休嗎？
若勞工於投票日出勤後欲選擇補休，法律並未明文禁止此種選擇，但雇主得單方面限制勞工僅能選擇補休。
Q7：雇主不給假或給薪怎麼辦？
勞動部再次提醒，雇主未依法給假或給薪者，可處新台幣2萬元以上，最高100萬元的罰鍰，並應補給工資。勞工權益如有受損害者，可就近向工作所在地勞工行政主管機關【直轄市、縣(市)政府勞工局（處）或社會局（處）】申訴，以維權益。
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