會給台灣帶來滅頂之災？港媒：賴清德頭上懸著2把利劍

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報導聲稱，蔡英文和賴清德宣告雞蛋已經分散風險，不用擔心名為「中國」的籃子對台灣「經濟脅迫」，然而，從個別產業來看，石化產業、機械設備產業和紡織產業，正是前3大受ECFA影響金額最多者，尤其機械設備甚至仍有高達46%仰賴中國的需求，質疑台灣因為執政黨的「台獨」意識形態，自己砸掉了最大的鍋和籃子，而社會和民眾卻未必有做好承受代價的準備。
第2把劍則是台獨帶來戰爭風險，怒控賴清德的高傲、對戰爭過於天真，無視烏克蘭與加薩人民為台灣「親身示範」何謂生靈塗炭；反觀中國雖然加大、加快統一進程，但依舊在為和平統一努力，並不忘擴大軍事上的準備，以防台美越過紅線，防止台灣選出一位在台獨問題上，性格偏執的領導人。被歐亞集團評為與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）、以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）並列「美國危險之友」的賴清德，頭上懸著的2把利劍，只在一念之間，就可能成為把台灣帶往「車毀人亡」的罪魁禍首。
另一篇署名由「杭子牙」撰寫的專欄，則描述在「中華民國」外套下「軟土深掘、循序漸進」的台獨行為，會一槳一櫓、慢慢在李登輝、陳水扁、蔡英文等開出的航道上，把台灣這艘小船，駛離中國和中華民族的範疇，最終惹北京「暴怒」，讓台灣滑進災難的陷阱。回顧兩蔣時代至今，台獨從一個「抓住會被殺頭」的非法夢想，到成為部分人士政治投機的手段，再到不少人堅持的理想信念，已經在台灣完成播種、萌芽、抽綠、瘋長的全部過程，如果賴清德繼續撒播雨露，在這個油門上再狠踩4年或8年，從心理到軍事層面進行系統性準備，未來會發生什麼，真的不容盲目樂觀。
該篇專欄文章聲稱，北京是一直帶著「同宗同祖骨肉兄弟」的感情，來處理對台關係，但凡有一點可能，絕對不願刀兵相見，希望能以和平方式完成統一，但在賴清德、美日和已經建立台獨認同的人看來，卻是完全不一樣的認知，感嘆：「和平造就了兩岸人民的美好時光，讓兩岸都享受到了經濟紅利，但和平也讓人忘了戰爭的殘酷，讓人產生盲目樂觀情緒。」
文章最後並質疑，台灣是否準備好，一旦戰爭爆發，家園淪為廢墟、青山變成焦土、兄弟死於非命，數十年甚至上百年的經濟建設成果，因為一兩個政治人物的自私與冒險而「毀於一旦」。
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