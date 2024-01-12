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日圓易貶難升！換匯「0.21字頭」不夠甜？專家教過年前後這樣換

▲日圓兌美元還在貶，日圓換匯「0.21字頭」還不夠甜嗎？專家教戰農曆年前後換匯撇步。（圖／記者顏真真攝）
▲日圓兌美元還在貶，日圓換匯「0.21字頭」還不夠甜嗎？專家教戰農曆年前後換匯撇步。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

在美國通膨高於市場預期之下，美元指數一度彈升後再拉回，日圓兌美元近日也回貶至145，由於新台幣貶幅相對較小一些，日圓換匯仍有「0.21字頭」甜價，台銀日圓現鈔賣出價今（12）日早盤來到0.2176元。不過，外匯專家上午受訪時表示，在日本未脫離「負利率」前，日圓易貶難升，預估到3月底4月初才可能調整貨幣政策，在此之前，日圓可能再下探150若過年前有換匯需求，可在月底新台幣匯價相對較好時先換，若是3月才要出國，不用急著換或在1、2月底分批換匯。

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台新銀行首席外匯策略師陳有忠進一步分析，日圓目前看起來仍依附「日本貨幣政策」，雖然日本央行總裁植田和男一天到晚喊要退出「負利率」，但講了N遍，依舊是狼來了，每次都口惠而不實，沒有履行諾言，日圓也在衝高後，又很快回貶，「日圓要走升，日本央行一定要說到做到，若遲未退出負利率，要讓日圓回升是緣木求魚」。

至於日本貨幣政策何時才會轉向？陳有忠預估，最快要等到3月底4月初，也是日本每年調薪時點，主要日本自民黨有些政治醜聞，使得日本首相岸田文雄民調一度跌到2成以下，也讓岸田不敢大刀闊斧退出「負利率」，加上日本政府的債務壓力也很大，因此，日本可能要等到3月底4月初調薪時，相對民怨較低才可能有動作，不然日本通膨一直沒法降下來，日圓又貶，再加上負利率，日本資金一直外流，亦導致輸入性通膨，日本得放棄負利率，讓日圓回升，才有可能改善通膨問題，而且不能拖到下半年，屆時又有自民黨總裁選舉，又得靠安倍派，就得依循安倍經濟學，即寬鬆貨幣政策，屆時想改革更難。

如果日本如預期在3月底4月初脫離負利率，陳有忠預期，日圓兌美元就可能快速回升破140，甚至到135都有可能，就如同2022年底日本首度脫離殖利率曲線控制（YCC），日圓從152升到128。

只是，陳有忠也談到，在日本改變貨幣政策前，現在日圓仍易貶難升，3月底前可能在145至150之間震盪，要貶破150機率也不大，主要美元已沒那麼強，因此，他建議，想要換日圓的人可以再等等，尤其想投資的人更要慢慢等，若換在150，之後回升到135，等於賺了1成。

至於近期有出國換匯需求的人，若是3月才要出去，由於這期間日圓兌美元匯價貶偏，陳有忠建議，不用急著換，等出國前再換或是採取「擇時」策略，由於日本是貿易逆差國，台灣是貿易順差國，月底因企業結帳關係，新台幣匯價表現會比日圓好，月底可以換多一點，並可在1月底、2月底分批換匯，若是農曆過年期間要出國玩，就可在1月底換一些。

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