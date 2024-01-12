日圓易貶難升！換匯「0.21字頭」不夠甜？專家教過年前後這樣換

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至於日本貨幣政策何時才會轉向？陳有忠預估，最快要等到3月底4月初，也是日本每年調薪時點，主要日本自民黨有些政治醜聞，使得日本首相岸田文雄民調一度跌到2成以下，也讓岸田不敢大刀闊斧退出「負利率」，加上日本政府的債務壓力也很大，因此，日本可能要等到3月底4月初調薪時，相對民怨較低才可能有動作，不然日本通膨一直沒法降下來，日圓又貶，再加上負利率，日本資金一直外流，亦導致輸入性通膨，日本得放棄負利率，讓日圓回升，才有可能改善通膨問題，而且不能拖到下半年，屆時又有自民黨總裁選舉，又得靠安倍派，就得依循安倍經濟學，即寬鬆貨幣政策，屆時想改革更難。
如果日本如預期在3月底4月初脫離負利率，陳有忠預期，日圓兌美元就可能快速回升破140，甚至到135都有可能，就如同2022年底日本首度脫離殖利率曲線控制（YCC），日圓從152升到128。
只是，陳有忠也談到，在日本改變貨幣政策前，現在日圓仍易貶難升，3月底前可能在145至150之間震盪，要貶破150機率也不大，主要美元已沒那麼強，因此，他建議，想要換日圓的人可以再等等，尤其想投資的人更要慢慢等，若換在150，之後回升到135，等於賺了1成。
至於近期有出國換匯需求的人，若是3月才要出去，由於這期間日圓兌美元匯價貶偏，陳有忠建議，不用急著換，等出國前再換或是採取「擇時」策略，由於日本是貿易逆差國，台灣是貿易順差國，月底因企業結帳關係，新台幣匯價表現會比日圓好，月底可以換多一點，並可在1月底、2月底分批換匯，若是農曆過年期間要出國玩，就可在1月底換一些。