徐巧芯400字寫新潮流贏了後果　許淑華反批：不操弄仇恨就不會選

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新潮流如果贏了，兼任19家綠能公司董座的賴勁麟，與前雲豹能源獨董李退之，按照民進黨的一貫風格，暫避風頭之後就能班師回朝，官可能還會做的更大，雲豹小公主賴品妤就能繼續嗆大家，核電重啟個屁，嗓門，可能也比之前更大！
新潮流如果贏了，前台南市經發局長，AKA.充氣娃娃收藏家，陳凱凌貪污被起訴，恐怕一審有罪，二審輕判，三審就吃豬腳麵線？台南市議長，屁股有幾根毛，賴清德都知道的邱莉莉賄選，會不會就被輕判？吳思瑤，繼續吃案性騷？護航萊豬？護航高端？前行政院發言人陳宗彥，恐怕等不及，要找小芸敘舊慶功？
新潮流如果贏了，段宜康帳戶進出2900萬元，不必去查？疑似白手套的林秉樞 服刑完畢，就能重出江湖？說自己當監察院長是為了廢監察院的陳菊，繼續按摩午睡，請勿打擾？
徐巧芯表示，這就是為什麼，我們必須阻止新潮流，如果不能現在阻止新潮流，讓他們繼續坐大，只怕以後，沒有機會。
對此，今天與吳怡農合體掃街的直言，松山信義民眾應該都覺得徐巧芯的對手是許淑華吧，沒人在管新潮流，徐巧芯是不是因為打到不知道怎麼打，就把新潮流拿出來K？許淑華說，選民看的是立委有沒有在地服務、有沒有做事、有沒有提出政見，民眾看的是政見 ，但徐巧芯還是在操弄仇恨值，好像不操弄仇恨值就不會選舉。
許淑華說，徐巧芯也沒那麼偉大，整個新潮流也不會因為徐巧芯就怎麼樣，不用標籤新潮流，誠懇面對民眾和選民才是最重要的。許淑華說，新潮流沒那麼偉大、 沒那麼重要，「反而中共代理人當選那才是最大魔獸，而且是在台灣最大、最隱憂的魔獸，相信大家這次一定會下架中共代理人」。
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