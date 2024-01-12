賴清德選前之夜南北串連 本命區台南、故鄉新北拚最後衝刺
選前最終日，進入倒數階段，民進黨總統候選人賴清德繼昨晚於凱道舉辦「護國之夜」造勢晚會。喊出現場湧進20萬名支持者，今（12）日則創全國之先，在本命區台南舉辦選前之夜造勢，結束後回防故鄉新北，在板橋與國民黨侯友宜拚場，除賴清德與蕭美琴外，總統蔡英文、行政院長陳建仁、「護國院長」蘇貞昌與新北市競總主委余天等黨內天王都將出席，最後一哩路迎向勝利。
記者陳威叡／台北報導
選前之夜各個候選人把握最終造勢時間，賴清德晚間首先將在台南舉辦造勢晚會，象徵對本命區鄉親的重視與感謝，現場出席包括行政院長陳建仁、各個立委候選人、最夯助選員王義川與台南市長黃偉哲，最終由賴清德壓軸登場開講，首度總統候選人選前之夜造勢舉辦在台南，更是別具意義。
結束台南造勢後，賴清德將回防故鄉新北舉辦「迎向勝利選前之夜」，與國民黨侯友宜在板橋拚場，除賴清德、蕭美琴外，包括總統蔡英文、陳建仁、蘇貞昌與余天等黨內天王都將出席，狹帶著昨晚凱道吸引20萬人氣勢，最後一哩路迎向勝利。
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