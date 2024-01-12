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林襄人氣飆升節目、代言爭相邀約！成新一代「流量密碼」女神

▲林襄人氣直線上升，價碼也翻漲15倍，節目代言接不完，成了「流量密碼」女神。（圖／林襄IG）
▲林襄人氣直線上升，價碼也翻漲15倍，節目代言接不完，成了「流量密碼」女神。（圖／林襄IG）

記者薛羽彤／綜合報導

26歲樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls人氣成員林襄，近日被爆出離開樂天女孩，經紀人證實，還傳出林襄有望加入味全龍的啦啦隊「小龍女」，不過球團領隊表示確定後才會公布，不否認此事。林襄人氣超夯，IG擁有181萬粉絲追蹤，從啦啦隊一路紅到綜藝節目爭相邀請，還推出多本寫真集，也是許多廠商的新寵兒，出席活動價碼更是翻漲15倍，紅成「流量密碼」。

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▲▼林襄人氣沸騰，炙手可熱。（圖／翻攝自Rakuten Girls、林襄臉書）
▲林襄人氣沸騰，炙手可熱。（圖／林襄臉書）
林襄長相甜美，身材姣好，2021年加入樂天桃猿啦啦隊後，人氣扶搖直上，一舉一動都備受關注。去年她加入《全明星運動會》第四季黃隊經理，目前在沈玉琳、Melody主持的綜藝節目《11點熱吵店》擔任助理主持；近期加入新的實境節目《炸裂吧！女孩》；去年更挑戰大銀幕，在電影《惡女》中與曾少宗上演火辣的床戲，成為新一代當紅女神。

▲林襄（右）掰了男友馬傑森，在電影《惡女》中酥胸緊貼邵雨薇未婚夫曾少宗（左），偷吃床照流出。（圖／CATCHPLAY＋）
▲林襄（右）在電影《惡女》中與曾少宗有火辣床戲。（圖／CATCHPLAY＋）
▲▼林襄在IG搶曝光小護士裝扮，宣布新身分。（圖／翻攝自林襄IG）
▲林襄加入《11點熱吵店》助理主持。（圖／翻攝自林襄IG）
林襄出道以來推出過不少寫真集，包含《與你襄遇》、《人間襄氣》、《與你襄遇》等等。人氣超高的她，每每現身都能帶動可觀的曝光率，成為「流量密碼」，她的經紀人莉奈先前就透露，林襄在爆紅前，曾因在業界風評不佳，導致收入僅有1、2萬元，去年傳出有廠商開價3小時酬勞約26萬元，加上車馬、妝髮等費用直逼30萬元，和過去收入相差15倍，還有百萬代言邀約，也是歷經一段艱苦的過程走到現在。

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