NBA／不滿聯盟判罰尺度怒噴「可恥」！暴龍主帥Rajakovic遭罰78萬
多倫多暴龍主帥Darko Rajakovic在（10）日與洛杉磯湖人一戰輸球後，在賽後怒噴裁判在末節的吹罰尺度，聯盟（NBA）官方也在今（12）日祭出罰鍰，將開罰Rajakovic 2萬5000美金（約78萬台幣）。
記者張志宇／綜合報導
暴龍在（10）日以131:132一分差敗給湖人，當時暴龍主帥Darko Rajakovic在賽後就表示，「十分不滿裁判在決勝節的吹判尺度，相比湖人在末節獲得23次罰球機會，暴龍在末節僅有2次罰球機會，『這太離譜了，裁判該為這樣的吹判感到恥辱，而聯盟竟然允許這樣的吹判發生，應該感到可恥』，這太不公平了，就等於是要在今晚給湖人一勝就對了。」
雖主帥Darko Rajakovic遭聯盟開罰，但自家主力球員Thaddeus Young也位主帥發聲，「在這支球隊打球的各位就像個家庭，我們永遠是站在一起，感謝教練出手為我們團隊喊冤，Rajakovic永遠站在我們身後支持著我們。」
值得一提，當日暴龍帶著89:88領先湖人進入末節，但末節湖人靠著Anthony Davis在爆砍20分，與罰球11投11中，順勢以132:131逆轉比分，這也是主帥Darko Rajakovic十分不滿的地方。