宇宙人小學粉絲哭了！「沒點到歌超委屈」 小玉霸氣給承諾
宇宙人繼舉辦17場「理想狀態巡迴演唱會」、5場「2023夏季巡迴演唱會」，並參與日本LIVE殿堂Summer Sonic音樂節後，還奪下金曲獎，人氣持續高漲，各行各業活動邀約滿檔，如航空業、汽車業、科技業、金融業、酒商、音樂祭。今年宇宙人更將2度攻蛋，4月27日在台北小巨蛋舉行「宇宙人《α：回到未來》20週年演唱會」將在3月3日在拓元售票系統開賣。宇宙人分享，有小學歌迷因為沒在活動上點到想要的歌，委屈到哭了，小玉還特別承諾會在下一個活動唱給他聽。
記者吳雨婕／綜合報導
宇宙人成軍20年，多首經典歌曲旋律琅琅上口，〈藍色的你〉、〈你的樣子〉、〈我還繞著你在旋轉〉、〈如果我們還在一起〉等，在各大表演場合累積不少新舊歌迷，宙友（宇宙人粉絲名）的身影散布在各個年齡層，還有小學年紀的歌迷在活動現場因為沒有點歌成功而感到委屈啜泣，小玉在社群平台上看見後決定在下一場活動唱給他聽。
新的一年，宇宙人在滿檔的活動中，緊鑼密鼓籌備即將到來的演唱會，宇宙人透露：「目前密集討論演出歌單與橋段中，希望將我們最精華呈現給大家。」年初剛過生日的小玉說：「謝謝2023年的所有，生日願望很簡單也不遠大，期待與大家小巨蛋見！」阿奎與宙友分享他的2023年書單，在巡演途中、活動前後趁空檔讀了12本書，還有當了父親後，被親情感動到哭的故事，希望將這些感動與歌迷分享。方Q則是在2023年開啟他的斜槓事業，成為吉他背帶品牌「Picco Straps」的老闆，希望新年能讓品牌被更多人看見。
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