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不要讓認真的人孤單　陳建仁力挺專業立委李昆澤

▲陳建仁今天上午與李昆澤從科工館南館出發進行選前最後一天的大車掃，陳建仁沿路比出賴蕭配與李昆澤的2勝利手勢，拜託大家再讓李昆澤進入立法院繼續為大家服務。（圖／立委李昆澤競辦提供）
▲陳建仁今天上午與李昆澤從科工館南館出發進行選前最後一天的大車掃，陳建仁沿路比出賴蕭配與李昆澤的2勝利手勢，拜託大家再讓李昆澤進入立法院繼續為大家服務。（圖／立委李昆澤競辦提供）

記者郭凱杰／高雄報導

距離投票日倒數一天，行政院長「大仁哥」陳建仁今（12）日上午陪同高雄市第五選區（三民區、苓雅八里）立委候選人李昆澤進行車隊掃街。陳建仁肯定李昆澤，是認真的優秀立委，也拜託高雄的鄉親，一定要出來投票，不要讓認真打拚的李昆澤孤單，要讓專業的人繼續為大家服務，全力支持李昆澤！

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陳建仁今天上午10點與李昆澤從科工館南館出發進行選前最後一天的大車掃，沿路不少民眾在現場夾道歡迎，並開心與陳建仁握手，陳建仁沿路比出賴蕭配與李昆澤的2勝利手勢，也向民眾喊話，拜託大家再讓李昆澤進入立法院繼續為大家服務。

作為行政院長陳建仁對於李昆澤的認真最為清楚。陳建仁更細數李昆澤在國會的政績包括長期為勞工爭取權益，要求政府必須負擔勞保的最終之負責任，並逐年增加撥補，保障勞工的退休生活。也提案為女性與配偶爭取「7天有薪產檢假」以及「7天有薪陪產檢假」。更多次在總質詢時，要求加強對勞工的保護，降低職業災害的發生，是照顧勞工、關心女性的好立委。

針對李昆澤在地方的努力，陳建仁也說，李昆澤幾年來為高雄爭取了超過2700億的經費，最近剛剛通車的輕軌成圓、正在進行土建及軌道工程的捷運黃線、可行性評估中的捷運紫線，都是李昆澤長期為高雄爭取的成果。陳建仁肯定李昆澤，在國會認真問政、為地方用心爭取建設，是認真優秀的立委。

李昆澤感謝陳建仁在關鍵時刻前來助選，並強調，為高雄拚問政、拚建設、拚服務，是最重要的任務。李昆澤表示，為了讓市民的生活便利，爭取了輕軌、捷運黃線、紫線並推動台鐵捷運化，讓三民區有最綿密的大眾運輸；配合體路地下化，也拆除改建陸橋，讓市容越來越明亮、爭取綠園道的經費與土地無償撥用，讓軌道路廊成為公園綠地。

陳建仁沿路拜託鄉親，要讓認真專業的李昆澤留在立法院，李昆澤也懇請大家明（13）日一定要出來投票，選對的人，走對的路，總統、副總統支持2號賴清德、蕭美琴，立委繼續栽培2號李昆澤，政黨票支持6號民進黨。

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