不要讓認真的人孤單　陳建仁力挺專業立委李昆澤

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作為行政院長陳建仁對於李昆澤的認真最為清楚。陳建仁更細數李昆澤在國會的政績包括長期為勞工爭取權益，要求政府必須負擔勞保的最終之負責任，並逐年增加撥補，保障勞工的退休生活。也提案為女性與配偶爭取「7天有薪產檢假」以及「7天有薪陪產檢假」。更多次在總質詢時，要求加強對勞工的保護，降低職業災害的發生，是照顧勞工、關心女性的好立委。
針對李昆澤在地方的努力，陳建仁也說，李昆澤幾年來為高雄爭取了超過2700億的經費，最近剛剛通車的輕軌成圓、正在進行土建及軌道工程的捷運黃線、可行性評估中的捷運紫線，都是李昆澤長期為高雄爭取的成果。陳建仁肯定李昆澤，在國會認真問政、為地方用心爭取建設，是認真優秀的立委。
李昆澤感謝陳建仁在關鍵時刻前來助選，並強調，為高雄拚問政、拚建設、拚服務，是最重要的任務。李昆澤表示，為了讓市民的生活便利，爭取了輕軌、捷運黃線、紫線並推動台鐵捷運化，讓三民區有最綿密的大眾運輸；配合體路地下化，也拆除改建陸橋，讓市容越來越明亮、爭取綠園道的經費與土地無償撥用，讓軌道路廊成為公園綠地。
陳建仁沿路拜託鄉親，要讓認真專業的李昆澤留在立法院，李昆澤也懇請大家明（13）日一定要出來投票，選對的人，走對的路，總統、副總統支持2號賴清德、蕭美琴，立委繼續栽培2號李昆澤，政黨票支持6號民進黨。