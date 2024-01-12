瓦城創下歷史雙高峰　三大要素助新年續創佳績

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展店策略/成控管理/數位優化 為持續成長三大關鍵成功要素
瓦城泰統集團董事長徐承義表示，今年能創造如此佳績，主要來自三大關鍵成功經營要素，包含了「展店策略」、「數位優化」、及瓦城一向引以為傲的「成本控管」心法。同時藉由集團30逾年的產業經驗，還有硬體設備及技術的堅強後盾，才能成功在年末迎來豐收，創下了12月單月及累計營收的雙高峰，穩步邁向全新里程。
據資深法人的觀察表示，綜觀2023年瓦城的表現，無疑透過了百貨店型結合多品牌的展店策略，才能順利在一個商場中同時開出多數品牌，來搶佔百貨的佔點率與營收競爭力，法人觀察這是其成功的關鍵要素。而對應旗下品牌各自不同屬性的客群，瓦城也發揮了很好的商業策略與客層的互補效應，藉此提升其競爭力。舉例來說，「大心」主打年輕活潑的品牌特色，因此店面攻進美食街；而受到上班族和商務客喜愛的「時時香」，以及家庭客比例高的「瓦城」與「1010湘」，則依循民眾逛街的購物習慣，設於較高樓層的品牌獨立店，藉此讓各品牌皆能借助百貨的集客效應，多工施展品牌魅力，有效挹注客源。
「wa10」APP成功應用數位系統精準行銷
瓦城在2021年成立了「快食尚數位股份有限公司」，作爲開發探索所有產業科技應用的核心單位，藉由打造集團專屬的數位系統，提升經營效率，更強化行銷宣傳。2022年底即推出「wa10」APP，持續透過數位系統針對旗下品牌會員進行多元化互動，不僅可以有效地和特定品牌會員即時溝通，也能整合集團活動資訊，精準推播給跨品牌會員，同時達到活化會員經營的目標，積極擴大各品牌不同客群的數量及版圖。
此外，儘管面臨大環境的通膨挑戰，瓦城仍堅持食材品質，提供「真心為你」的服務，贏得消費者信心。透過了規模經濟的大量採購，不僅在高物價壓力之下精準控管成本支出，更在穩定品質上有卓越之表現，因此在全年度當中，共有高達10個月份的營收創下同期歷史新高，凸顯了集團穩定的經營管理能力。
徐承義表示，集團預計最快三個月可推出一個新品牌，因此自2024年起，每年將至少推出1至2個新品牌；另外，台灣與海外地區的資源統籌能力也將大幅提升，對於今年底前進美國市場更具信心。徐承義強調，集團將堅持先前發表的30500計畫，持續朝向2030年全球30品牌500店的目標邁進，將集團引以為傲的美味帶向全世界。