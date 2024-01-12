澎管處2023年交出亮眼成績單 榮獲5類10項大獎
交通部觀光署澎管處12日舉辦年終記者會，新科處長洪志光表示，112年度在疫情解禁、國旅及國際旅遊市場逐漸回溫下，澎湖雖為離島型觀光島更顯困境，但該處仍在同仁努力下，以七美𩵺鯉灣、鎖港自行車休憩站榮獲「2023國家卓越建設獎」金質獎及「第23屆公共工程金質獎」佳作，「探索澎湖-納斯卡線」影片獲得希臘阿莫爾戈斯電影節「紀錄片」類首獎，吉貝石滬榮獲2023全球百大目的地永續故事、石滬季獲交通部觀光署觀光亮點獎之10大活動體驗獎、最佳國際推薦獎肯定。
記者張茂雄／澎湖報導
另外，「澎湖追風音樂節」光環境112年榮獲MUSE展覽與活動項目最高榮譽鉑金獎、泰坦地產大獎景觀創新類金獎，澎湖觀光圈宣傳影片榮獲2023美國謬思創意獎影片類兩項金獎一項銀獎，讓澎湖躍上國際舞台；小門地質探索館獲頒6S旅服設施認證、澎湖海洋生態旅遊示範推廣計畫獲觀光署112年度創新點子王第一名，澎管處112年度年終施政績效獲觀光署評核第一名。
澎管處近年為提升整體旅遊休憩環境及品質，七美遊客中心新建、隘門沙灘服務設施整建、吉貝沙尾服務設施改善、北寮遊憩區地質展示暨服務設施改善、五德自行車休憩區建置及林投牽罟文化服務設施改善等工程。於今年澎管處將辦理北海遊客中心重建、吉貝遊客中心室內裝修、東衛石雕園區設施、林投隘門黃金海岸棧道整建及桶盤候船室改善等工程，持續提升設施品質並營造觀光新亮點。
今年度除辦理例行主要經典節慶活動外，為翻轉澎湖淡季不適旅遊印象及均衡淡旺季人流，提高旅遊品質，澎管處將力推淡季觀光，於3月31日首次推出2024菊島澎湖跨海馬拉松-春季望安跳島半馬嘉年華，打造特色限定版的離島馬拉松旅跑，將澎湖望安的美麗風華一一探索收羅，喜歡悠靜慢旅的朋友不可錯過。
113年除辦理2024澎湖四季旅遊、澎湖跳島101K自行車活動、澎湖追風音樂燈光節、澎湖跨海馬拉松等節慶活動，預計於淡季期間規劃系列活動，如：澎湖好食節、古堡音樂會、地景藝術展演、藝術舞團展演等策劃，期以擴展淡季行銷效益。