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奉俊昊帶領「半個演藝圈」大前輩替李善均抱不平　要求公開真相！

▲奉俊昊、李元泰、尹鍾信、崔德文、金義聖不捨李善均離世，開記者會要求調查機關公開真相。（圖／MBCNEWS YouTube）
▲奉俊昊、李元泰、尹鍾信、崔德文、金義聖不捨李善均離世，開記者會要求調查機關公開真相。（圖／MBCNEWS YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星李善均去年12月27日離世，享年48歲，他尋死的動機疑似不堪私生活被放大檢視、被酒店女威脅等，真相都未查明將可能被草草結案，導演奉俊昊、李元泰、尹鍾信、崔德文、金義聖等演藝圈大前輩看不下去，今（12）日召開記者會，要求調查機關給出真相與交代，同時喊話KBS新聞把李善均的不實音檔刪除。

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▲▼奉俊昊（上圖，下起）、尹鍾信、金義聖喊話媒體刪除不實報導。（圖／MBCNEWS YouTube）
▲▼奉俊昊（上圖）、尹鍾信（下起）、金義聖喊話媒體刪除不實報導。（圖／MBCNEWS YouTube）
▲▼奉俊昊（上圖，下起）、尹鍾信、金義聖喊話媒體刪除不實報導。（圖／MBCNEWS YouTube）
 
▲▼奉俊昊（上圖，下起）、尹鍾信、金義聖喊話媒體刪除不實報導。（圖／MBCNEWS YouTube）
 
導演奉俊昊、李元泰、尹鍾信、崔德文、金義聖等29個文化藝術相關團體，發表「面對已故演員李善均死亡的文化藝術人士要求」聲明書，要求當局徹底調查李善均的案件與真相，也請求媒體刪除不符合案件的私生活音檔，「我們認為這種事情不能重蹈覆轍。希望包括KBS在內的所有媒體儘快刪除不實報導的內容」。

他們進一步解釋，從10月19日在吸毒案尚未確定前，就有媒體直接報導「L姓演員吸毒」的相關新聞，甚至透過警察拿到該演員的出道作品線索，經由推斷導致李善均身分被公開，根據保障犯罪嫌疑人和相關人的權益，李善均卻沒有任何保護措施，十分不解警察目的為何。

當李善均涉嫌吸毒被公開，就扯出他與酒店女外遇的案外案，雖然私生活與案情無關，但藝人品德不免被媒體放大報導，導致他3次被傳喚時，都必須「被迫」以公開露面的方式被拍攝採訪；最令眾前輩不解的，就是警方為何要提供媒體錄音檔，這完全與「民眾有知情權力」的調查方向無關；結果當李善均過世，涉嫌吸毒案竟決定草草結案。

奉俊昊等人質疑警察機構存在問題，要求相關人士查明公開真相，包含：警方提供資料給媒體的目的為何、篩檢陰性仍展開19小時調查的原因、為何要逼迫嫌疑人於媒體前公開受訪；媒體為何要公開未經確認、與案件無關的李善均私生活音檔等，同時希望當局不要對此事保持沉默，「要檢查禁止公開刑事案件和保護調查相關人權的現行法令，是否存在問題，必要時要著手製定或修改必要的法令。為了避免在嫌疑人人權和國民知情權之間發生原則、顛倒的情況，調查當局有必要進行明確的立法改善，以免隨意解釋和適用法律宗旨」。

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