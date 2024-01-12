李彥秀母辱罵、高嘉瑜受訪爆哭　吳欣岱：裝可憐是打不贏國民黨的

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「裝可憐是打不贏國民黨的」，吳欣岱在臉書表示，兩位候選人的爭吵，支持者看到了，很多人焦慮來找她，要她一定要加入戰局，不要被邊緣化。而自己年初宣布參選的時就講過了，這區很多人想看到的是三姝相爭，女生之間的競爭與吵鬧，像後宮甄嬛傳一樣非常好看。
吳欣岱強調，依舊期盼一件事情，民意代表有很大的權力，意識到自己的權力和肩負的責任，才能成為一個好的政治人物。但從政見公報就發現，隱約感覺接下來的選戰會變成惡性政治攻擊，最後會變成誰比較窮、誰比較可憐好像就贏了，這種作法，只會讓港湖區陷入一個很矛盾的處境，「選前比可憐，選後唱心花開。」
吳欣岱說，李彥秀是標準的國民黨政三代，用地方勢力餵養鞏固政治權力，議員選完換議長、議長選不上，議員位子還沒坐熱就再戰立委。延續民意代表的權力，回過頭來再嘉惠名下的地方勢力、建立恩庇侍從體制系統。這個過程中，有更多的能量操弄媒體資源，對本土產業（如翁啟惠、北農吳音寧、高端事件）進行毀滅性攻擊。
吳欣岱批評，李彥秀糟蹋台灣、阻擋潛艦國造，卻把老公小孩送到美國，繼續用從台灣土地賺來的錢投資中國、美國等土地房產。這樣的人用小打小鬧製造衝突是贏不了的，但不要害怕捍衛本土產業，不能跟著一起抹黑高端；不能加入收建商政治獻金的行列，因為這樣只是規模比較小的李彥秀；除了自己的聲量曝光，還能跟本土派並肩合作。
吳欣岱表示，從去年到現在，自己被罵、被開記者會攻擊、被柯粉搶麥克風，沒有一次會想哭，只會覺得更加充滿鬥志，因為她知道自己背後有多少人的期許和幫助，如果把自己擺在一個受害者的位置，「那誰來給這些受迫害的人勇氣，一起對抗家大業大的地方勢力？」
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