凶殘惡鄰當幼子面砍殺父母　檢方：無教化可能性「求處死刑」

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隨後，吳男再進入主臥室，持刀砍刺未著衣物之的羅男，造成他身中胸、肩等8處銳力傷，刺入心、肺等部位，致心包填塞、左右側血胸當場死亡，行凶手段兇殘。檢方歷經4個月調查，全案於今(12)日偵查終結依法提起公訴並求處死刑。
苓雅分局偵查隊長陳仁正指出，當天早上，死者的孩子下樓至管理室，由管理員協助報案，其狀況是鄰居之間的糾紛所引起，吳姓男子不滿樓上長期發出噪音，因此殺害該對夫妻。
陳仁正提到，警消獲報雖緊急趕抵救援，夫妻兩人早已失去生命跡象，案發3小時後吳男在枋寮落網，並坦承行兇，但吳男全程均拒絕回答應訊 警方也於隔日尋得他變裝衣物及凶刀。
偵查過程中，檢方表示，吳男多次行使緘默權，檢察官勾稽比對大樓及逃逸路線監視器影像，綜合案發現場、被告衣物及指甲等處採得跡證之鑑定結果、法醫研究所解剖報告等各項事證，累計訊(詢)問告訴人及相關證人至少11人。
在考量2名孩童心理狀況，委請醫院協助評估個案身心狀況與進行心理鑑定，在醫師及心理師陪同下進行訊問，透過專業及嚴謹的程序，減少重複陳述，鞏固證詞的證據能力。
另外，吳男僅於初為警逮捕時，僅曾口頭坦承犯行，其後所有偵訊均行使緘默權，且於犯後旋即騎車逃逸且以變裝、滅證方式掩人耳目，顯見他心性狡詐、犯後態度不佳，毫無悔意。
最後，吳男也未向被害人家屬表達道歉或懺悔之意，難認其已就其錯誤行真心悔悟；佐以吳男於犯罪時年齡，縱量處無期徒刑，等他符合假釋要件得以出監，已年近90，顯無何復歸社會的更生可能性，也無教化的可能性及必要性。