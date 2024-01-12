U:NUS兒童新樂園開唱！高胥崴卻超怕遊樂設施 「覺得活不下來」
從選秀節目《原子少年》成團出道的男團U:NUS成軍一週年，去年底甫推出首張全創作專輯《途迷》，在今年初釋出一組新年密碼，邀歌迷破解「一週年同樂會」主題。如今答案揭曉，宣布將舉辦「WELCOME TO THE A-TOWN」成軍週年演唱會，2月24日在兒童新樂園開唱，打造專屬U:NUS的樂園，門票於1月16日正式啟售。
記者吳雨婕／綜合報導
特別選在遊樂園開唱，歌迷們興奮不已，團員們表示：「A-TOWN代表著沒有拘束的樂園，這次演唱會想邀請大家來到我們的幻想世界！」U:NUS全團唯獨團長高胥崴對樂園充滿恐懼，自曝很怕玩遊樂設施，去遊樂園都是「顧包包」的，和平時陽剛形象呈反差。高胥崴透露，上次去遊樂園玩竟是7年前，「一直被慫恿去玩遊樂設施，為了證明自己是男子漢，我就去坐了兩次斷軌。」結果成為最驚嚇的回憶，更坦言：「當下覺得我這次一定活不下來。」
蔡承祐則是分享自己喜歡的遊樂設施：「很喜歡刺激，什麼遊樂設施都要坐一遍的那種！」也分享小時候的難忘回憶，「有一次在樂園走丟，自己緊張地跑去找工作人員，等家人來接，才發現迷路比任何遊樂設施還恐怖。」
U:NUS成軍週年演唱會《WELCOME TO THE A-TOWN》2月24日在台北兒童新樂園舉辦，門票1月16日晚上6點在KKTIX，及全台全家便利商店全面正式啟售，凡購買VIP門票者更可觀看前一晚的演唱會彩排，購票詳情與演唱會相關資訊可在U:NUS官方粉絲專頁及社群平台查詢。此外，購買演唱會門票也同時包含兒童新樂園「一日樂FUN券」，可以白天暢玩遊樂設施，夜晚享受演唱會。
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