NBA／鳳凰城雙星Beal、Booker合砍68分 太陽127:109痛擊湖人
洛杉磯湖人（NBA）今（12）日在主場迎戰鳳凰城太陽，本戰太陽首度以「三巨頭」應戰，要終止本季對戰湖人3連敗，此戰開賽太陽在首節就取得36:25領先，並靠著Bradley Beal與Devin Booker全場合砍68分，帶領太陽以127:109戰勝湖人，不但終止近期2連敗，更終止對戰湖人3連敗，湖人則是中斷2連勝。
記者張志宇／綜合報導
太陽Devin Booker在首節就火力全開，10投6中砍進16分、1籃板、2助攻、2抄截，帶領太陽取得36:25，來到次節，雖湖人火力復甦，但上半場結束仍以66:52落後，值得一提湖人上半場沒有任何球員得分上雙，LeBron James與Anthony Davis分別攻下8分與9分。
來到第3節，太陽靠著「三巨頭」之一的Bradley Beal單節轟下20分，一度將分差拉開至30分，帶領球隊單節打出39:26的比分，比賽進到末節早早進入垃圾時間，雖湖人打出31:22的攻勢，但太陽終場仍以127:109擊退湖人。
本戰太陽Devin Booker攻下31分、5籃板、5助攻、3抄截，Bradley Beal全場21投14中，三分球更是10中8，攻下全場最高37分、6籃板、4助攻，Kevin Durant則是拿下18分、5籃板、5助攻。
反觀湖人LeBron James本場熄火，全場11投3中、三分球4中0，僅攻下10分、5籃板、9助攻並有著4次失誤，Anthony Davis則是僅拿下13分5籃板。