林欽榮視察高捷岡山車站工區　拚6月底通車試營運

高市副市長林欽榮關切捷運岡山路竹延伸線計畫施工進度，於今（12）日親赴岡山路竹延伸線RK1岡山車站工區視察並聽取簡報。截至目前為止，RK1工程部分已完成捷運岡山車站與出入口結構、軌道鋪設作業、路線段上構等作業，機電系統亦同步進行電聯車測試作業，整體通車進度已達91.55%，可望於今年6月底通車試營運。林欽榮對於整體工程施工進度感到滿意，同時也慰勞施工團隊的辛苦，期許捷運施工團隊務必如期達成目標。
記者蔡佳宏／高雄報導
林欽榮指出，為鼓勵大眾運輸場站開發，並挹注捷運建設經費，市府捷運局同時於沿線捷運場站周邊全面展開聯合開發，包含公告中的RK1西基地，土地面積1058坪，預估開發量體可達12300坪，後續陸續推動RK2、RK3、RK6場站聯合開發，可滿足沿線科技產業居住需求，並提供托育及商業設施，充實岡山及路竹生活機能，使高雄成為宜居、友善、便利的科技大城。
林欽榮進一步表示，捷運岡山路竹延伸線串起沿線高雄路竹科學園區、橋頭第二園區、楠梓科技產業園區、岡山本洲產業園區等產業基地，可服務北高雄35萬地方民眾及沿線就業人口，同時也是落實行政院南部半導體S廊帶的重要指標。高雄捷運路線的持續推進，將帶動周邊地方發展，促進整體經濟繁榮。
岡山路竹延伸線第二A階段工程範圍，自RK1岡山車站(不含)以北至RK6南路竹站，行經岡山農工(RK2)、本洲產業園區(RK3)、高雄科學園區(RK4)、高苑科技大學(RK5)，止於路竹市區南端(RK6)，全長約7.84公里，共設置5座車站，將捷運紅線一路延伸至南路竹。其中土建及軌道工程採統包方式招標，由遠揚營造工程股份有限公司得標，目前統包商持續辦理各路線、場、站之細部設計工作，及捷運北機廠161KV地下管道、BSS7主變電站、正線基樁等施工作業。截至112年12月底止，工程進度約5.76%，預計116年底完工。